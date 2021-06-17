Kuveyt Türk üst üste 4. kez Finansın En İyi İşvereni seçildi

Özgün insan kaynakları uygulamalarıyla öne çıkan Kuveyt Türk, Great Place to Work Enstitüsü Türkiye tarafından “Türkiye’nin En Âlâ İşvereni” seçilmesinin akabinde tıpkı tertipte “Finansın En Yeterli İşvereni” de seçilerek üst üste dördüncü kere mükafata layık görüldü.

İnsan kaynakları süreçlerini “önce insan-önce çalışan” prensibiyle yürüten ve unvanları ortadan kaldıran Gelişim Mutfağı, esnek yan haklar uygulaması Sepetim, Güzel ki Patron Markası, Evvel Çalışan Meclisi üzere birçok özgün insan kaynakları uygulamasını hayata geçiren Kuveyt Türk, Great Place to Work Enstitüsü tarafından insan kaynakları alanında düzenlenen Türkiye’nin En Uygun Patronları 2021’de de “5000+ Çalışan Sayısı” kategorisinde dördüncü kere “Türkiye’nin En Yeterli İşvereni” seçilmesinin akabinde bu sefer de “Finansın En Güzel İşvereni” mükafatına layık görüldü.

Bölüm özel mükafatları kapsamında Finansın En Yeterli Patronu kategorisinde birinci olarak üst üste dördüncü sefer bu mükafata layık görülen Kuveyt Türk, salgın sürecinde de 6 bin çalışanının “İyi ki Kuveyt Türklüyüm” demesini sağlayan insan kaynakları uygulamaları geliştirmeye, çalışanlarına memnun ve huzurlu bir iş yeri ortamı sunmaya devam ediyor.

“Müşteri memnuniyetimiz, çalışan memnuniyetimizin doğal bir sonucu”

Kuveyt Türk İK, Eğitim ve Kalite Küme Müdürü Semih Sel, “Kurulduğumuz günden bu yana müşteri memnuniyetinin, çalışan memnuniyetinin doğal bir sonucu olduğuna inanıyoruz. İnsan kaynakları siyasetimizi da bu anlayış doğrultusunda şekillendiriyoruz. 6 bine yakın çalışanımızın ‘İyi ki Kuveyt Türklüyüm’ demesini sağlayan insan kaynakları süreçleriyle tüm çalışanlarımıza keyifli ve huzurlu bir çalışma ortamı sunmaya büyük ehemmiyet veriyoruz. Çalışanlarımızın fikirlerini özgürce tabir ettikleri, karar sistemlerine dâhil oldukları ve çalışırken inanç duydukları bir ortam oluşturmak ismine hayata geçirdiğimiz uygulamaların bir sonucu olarak bir kere daha Türkiye’nin en uygun finans kurumu seçilmemizden ötürü büyük memnunluk duyuyoruz. Özgün insan kaynakları uygulamaları geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Kuveyt Türk Hakkında

Kuveyt Türk, 1989 yılında kurulmuştur. Seçkin finansal eser ve hizmetlerini faal bir biçimde tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturan Kuveyt Türk, müşteri odaklı yaklaşımı, teknoloji-inovasyon çalışmaları ve dijital dönüşüm yolunda attığı adımlarla kesimindeki öncü pozisyonunu sürdürmektedir. Altın alanında adım atan birinci iştirak finans kuruluşu olan Kuveyt Türk ayrıyeten, Avrupa ve Türkiye’de dalın birinci sukuk sürecini gerçekleştirmiştir. Türkiye’de bir finans kuruluşu tarafından hayata geçirilen birinci Ar-Ge merkezini 2010 yılında kuran Kuveyt Türk, bugün Türkiye’de üç Ar-Ge merkezine sahip tek finans kuruluşu unvanına sahiptir. Ar-Ge merkezinde geliştirilen projeler ortasında, görüntü görüşme ile self servis süreçlerin bir ortada yapılabildiği XTM üzere dünyada bir birinci olan projeler de yer almaktadır. Bugün prestijiyle Türkiye genelinde 438 şubesiyle hizmet veren Kuveyt Türk, yurt dışında ise Bahreyn şubesi ve Almanya’daki iştiraki KT Bank AG’yle faaliyetlerini sürdürmektedir. Operasyonel çalışmalarının yanı sıra toplumsal pahaları temel alarak ve kültürel varlıklara sahip çıkarak değerli toplumsal sorumluluk projelerine imza atan Kuveyt Türk, “Değerlerimizle büyüyoruz” stratejisi doğrultusunda birçok onarım projesi üstlenmiş, kitap ve belgesel üzere kalıcı eserler ortaya koymuştur.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı