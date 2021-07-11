Kuveyt Türk’ün fikir yarışması Ideathon’da kazananlar belli oldu

İnovatif eser ve hizmetleriyle öne çıkan Kuveyt Türk’ün, üniversite öğrencilerine yönelik “geleceğin bankacılığı” temasıyla düzenlediği Ideathon fikir yarışında Feyza Tartar, Aktar isimli projesiyle birinci olurken, Dilara Tuncel oyunlaştırma temelli taşınabilir uygulama fikriyle ikinciliği elde etti. Karşıyakalılar 35.5 ve Prompt ekipleri ise yenilikçi fikirleriyle üçüncülüğü paylaştı. Yarış kapsamında birinci üçe girenlere sırasıyla 15 bin TL, 9 bin TL ve 6 bin TL’lik para mükafatı takdim edildi.

Türkiye’nin öncü iştirak finans kuruluşu Kuveyt Türk’ün, meslek platformu Toptalent iş birliğiyle üniversiteli öğrencilerin gelişimlerini desteklemek ve geleceğin bankacılığına yönelik fikir üretmelerine ortam oluşturmak maksadıyla düzenlediği Ideathon fikir müsabakası tamamlandı. Birinci sefer ve tamamı online ortamda gerçekleştirilen Kuveyt Türk Ideathon’da, üniversite öğrencilerinin birbirinden kıymetli fikirleri ödüllendirildi.

M. Serdar Kuzuloğlu ile ilham verici bir sohbet

“Geleceğin bankacılığı” temasıyla Mayıs ayında müracaatların alındığı yarış kapsamında, 350’ye yakın müracaat ortasından heyet alt komitesinin seçtiği 11 finaliste Kuveyt Türk tarafından Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking) eğitimi verildi. Finalistler bir sonraki evrede Kuveyt Türk çalışanı mentorlarla birlikte fikirlerini geliştirme ve derinleştirme imkânı buldu. Yarış aktiflikleri kapsamında teknoloji ve bilişim irtibatçısı M. Serdar Kuzuloğlu ile “Bankacılığın Dününden Yarına Kalacaklar” bahisli bir söyleşi de gerçekleştirildi.

Gençlerin yenilikçi fikirleri finalde yarıştı

Final günü heyet karşısına çıkan yarışmacılar, yenilikçi fikir ve güçleriyle dikkat çekti. Colendi Kurucusu ve CEO’su Bülent Tekmen, Microsoft CFO’su His Ateş ve Ozan COO’su Özgür Bayraktar’ın yanı sıra Kuveyt Türk’ten Strateji ve İnovasyon Küme Müdürü Dr. Selman Ortaköy, İK Eğitim ve Kalite Küme Müdürü Semih Sel, Dijital Bankacılık Küme Müdürü Dr. Okan Acar, Bilgi Teknolojileri Küme Müdürü Dr. Haydi Rubacı ve Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Müdürü Dr. Selim Taştan’ın heyet olarak yer aldığı finalde birinci üçe girenlere sırasıyla 15 bin TL, 9 bin TL ve 6 bin TL’lik para mükafatı takdim edildi. Ayrıyeten finale kalan yarışmacıların her biri 250 TL’lik Amazon ikram çeki kazandı.

‘’Yenilikçi fikirlerin seslerini duyurmak ve gençleri yüreklendirmek istiyoruz’’

Kuveyt Türk Strateji, İK ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, “Dijital dönüşümün inovatif fikirlerden filizlendiği şuuruyla hareket ediyoruz. Dijital dönüşüm yolunda attığımız yenilikçi ve güçlü adımlarla dalın gelişimine katkıda bulunuyoruz. Birincisini düzenlediğimiz Ideathon yarışımızda olduğu üzere bundan sonraki periyotta de inovatif fikir sahibi gençlerin seslerini yakından duymak ve duyurmak istiyoruz. Geleceğin bankacılığına paha katmak için fikirleriyle yarışan ve dereceye giren gençlerimizi tebrik ediyoruz” dedi.

Dereceye giren fikirler

“Geleceğin bankacılığı” temalı Kuveyt Türk Ideathon’da, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanayi Mühendisliği son sınıf öğrencisi Feyza Tartar, Aktar ismini verdiği projesiyle birincilik ödülünün sahibi oldu. Yapılan alışveriş fiyatlarının küsuratları bir havuzda biriktirilerek öğrencilere burs olarak verilmesi üzerine geliştirilen fikir, kurumsal toplumsal sorumluluk istikameti, gelir modeli ve müşteri tecrübesi bakımından heyetin ve izleyicilerin beğenisini topladı.

Bilkent Üniversitesi Kimya Kısmı öğrencisi Dilara Tuncel’in oyunlaştırma ve ödüllendirme temelli taşınabilir uygulama fikri ise ikincilik ödülünün sahibi oldu. Fikir, gençlerin kendine finansal gayeler belirlemesi, gençlere özel yatırım simülasyonları sağlanması ve finansal bir topluluk aracılığıyla toplumsallaşma üzere alanları kapsıyor.

Yarışa kadro olarak katılan Karşıyakalılar 35.5 ve Prompt grupları ise eşit puan alarak üçüncülüğü paylaştı. Karşıyakalılar 35.5 takımı, Kuvy isimli sanal asistan ve gençlere özel indirimlerin tarifli olduğu kişiselleştirilebilir sanal kart fikriyle öne çıkarken; Prompt takımı ise gençlerin yatırımcılığa giriş ve öğrenme süreçlerini kolaylaştıracak ve sürdürülebilir yatırımı teşvik edecek fikirleriyle dereceye girmeye hak kazandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı