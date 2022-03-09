Kuzey’in kadınlarına Radisson Hotel İzmir Aliağa’dan Girişimcilik ve Liderlik Eğitimi

Radisson Hotel İzmir Aliağa bulunduğu bölgeye değer katmaya devam ediyor

Bergama ve Aliağa Kadın Kooperatifi üyelerine özel uluslararası koçluk firması Adler sertifikalı Dr.Gökçen Şimşek liderliğinde ve Radisson Hotel İzmir Aliağa sponsorluğunda gerçekleşen, 8 hafta kesintisiz süren liderlik ve girişimcilik eğitimi, üye kadınlara yeni bakış açıları kazandırarak , ev ve iş hayatlarında daha etkili ve verimli olmaları adına günlük hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kuzeyin Kadınları Girişimcilik ve Liderlik Eğitimi Sertifika töreni Radisson Hotel İzmir Aliağa’da verilen eğitimde kadınlar iş ve özel hayat dengesi ile ilgili zorluk yaşadıkları konulara çözüm yaratmaya çalışırken, aynı zamanda üreten kadınlar olarak girişimcilik ruhunu geliştirmenin yollarını aradılar. 8 haftalık eğitim sonrasında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel Radisson Hotel İzmir Aliağa’da gerçekleştirilen törende sertifikalarını alan kuzeyin kadınları, böylesine değerli bir programı oluşturup kendilerine bu fırsatını tanıyan Radisson Hotel İzmir Aliağa yönetimine eğitimci Dr.Gökçen Şimşek’e teşekkürlerini ilettiler.

Misafirlerin ve ekip üyelerinin sağlık ve güvenliğine en yüksek önceliği veren Radisson İzmir Aliağa, Radisson Otelleri Güvenlik Protokolü programını uygulamaktadır. Derinlemesine temizlik ve dezenfeksiyon protokolleri, dünyanın lider denetim, doğrulama, test ve belgelendirme şirketi SGS ile ortaklaşa geliştirilmiştir ve otele giriş anından çıkış anına kadar misafirlere güvenli ve huzurlu bir konaklama deneyimi sunmak üzere tasarlanmıştır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı