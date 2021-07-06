Labofem’in Bitki Atölyesi Başlıyor!

Bitki severlerin merakla takip edeceği “Labofem’in Bitki Atölyesi”, Fem Güçlütürk’ün sunumuyla 16 Temmuz’da beIN CONNECT ve beIN Home&Entertainment’ta ekranlara merhaba diyor.

Kent hayatının ağır iş gerilimi ve betonlaşmanın artması sebebiyle tabiata yönelik hobiler insanların hayatında daha fazla yer edinmeye başladı. Tabiatın rengini meskenlerine taşımak isteyen, “kendi bitkilerimi yetiştirmek için bahçeye gereksinimim yok” diyenler için yepisyeni bir program başlıyor. beIN ORIGINALS üretimi olan “Labofem’in Bitki Atölyesi” konutta bitki yetiştirme sanatının inceliklerini öğretirken, yeni bitkilerle tanışıp onları yetiştirme tüyoları almak isteyenlerin yeni gözdesi olacak.

Her hafta yeni bir bitki ve o bitkinin öyküsünün anlatılacağı “Labofem’in Bitki Atölyesi”, atölyenin kurucusu Fem Güçlütürk’ün anlatımı ile ekranlara gelecek. 30’lu yaşlarında kendisine emanet bırakılan bitkilerle başlayan alakasını yıllar içinde bir mesleğe ve hayat şekline dönüştüren, başarılı bağlantı firmasını ortağına devrederek Labofem Bitki Atölyesi’nin kuran Fem Güçlütürk, bir müddet sonra İstanbul’dan Muğla’ya 600’ün üzerinde bitkisi ile birlikte göç eden bir isim. Kendini bitkilerin lisanını anlamaya ve anlatmaya adayan Güçlütürk; bazen tanınan, bazen ender bulunan bitkilerin öykülerini, gereksinimlerini, bakım tekniklerini aldığı eğitimler ve yıllarca biriktirdiği tecrübelerle harmanlayarak izleyiciyle buluşturacak.

Her kısımda sevdiği bir bitkiyi derinlemesine tanıtacak olan Güçlütürk, yalnızca sağlıklı bitkiler yetiştirmek için gerekli teknik bilgileri değil, onları uygun saksılarla estetik bir bakışla eşleştirmenin, bahçeye, balkona ve iç yerlere ‘yakışıklı’ bir formda yerleştirmenin ipuçlarını da verecek. Tüm bunların yanında çiçekçiler, çömlekçiler, seracılar, seramik sanatkarları, sepet örenler, kırsaldaki bitki seven komşuları “Labofem’in Bitki Atölyesi”ne konuk olacaklar.

“Labofem’in Bitki Atölyesi” 16 Temmuz’dan itibaren her Cuma 19.30’da, beIN CONNECT ve beIN Home & Entertainment’ta tüm bitki meraklılarını ekran başına davet ediyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı