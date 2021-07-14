Hızlı kilo vermenin zararlarına dikkat

Hızlı kilo vermenin zararlarına dikkat

 Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak konu ile ilgili bilgiler verdi: Fazla kilolarıyla başı kaygıda ola
Ana Sayfa Magazin 14 Temmuz 2021 13 Görüntüleme

Lady Gaga, Metallica ve Polo & Pan sevenlerine harika haberler!

Lady Gaga, Metallica ve Polo & Pan sevenlerine harika haberler!

Lady Gaga’nın 2011’de yayımladığı albümü “Born This Way” 10. yıldönümüne özel olarak müzikseverlerle tekrar buluşturuluyor! Albüm özgün haline ek olarak içerisinde LGBTQIA+ destekçisi sanatkarların kendi dokunuşlarını ekledikleri göz alıcı kesimleri bulunduruyor. Britanyalı müzik kümesi Years & Years tarafından yorumlanan son single “The Edge of Glory” ile tamamlanan “Born This Way” epey ses getireceğe benziyor. Albüm Years & Years’ın yanı sıra Kylie Minogue, Big Freedia ve Orville Peck üzere epey başarılı isimleri de içerisinde bulunduruyor.

Kendi olmaktan korkmayan, yürekli ve özgür insanlara!

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Bvlgari, Serenay Sarıkaya’nın da katıldığı etkinliklerle Magnifica koleksiyonunu sundu.

Bvlgari, Serenay Sarıkaya’nın da katıldığı etkinliklerle Magnifica koleksiyonunu sundu.