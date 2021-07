Lady Gaga, Metallica ve Polo & Pan sevenlerine harika haberler!

Lady Gaga’nın 2011’de yayımladığı albümü “Born This Way” 10. yıldönümüne özel olarak müzikseverlerle tekrar buluşturuluyor! Albüm özgün haline ek olarak içerisinde LGBTQIA+ destekçisi sanatkarların kendi dokunuşlarını ekledikleri göz alıcı kesimleri bulunduruyor. Britanyalı müzik kümesi Years & Years tarafından yorumlanan son single “The Edge of Glory” ile tamamlanan “Born This Way” epey ses getireceğe benziyor. Albüm Years & Years’ın yanı sıra Kylie Minogue, Big Freedia ve Orville Peck üzere epey başarılı isimleri de içerisinde bulunduruyor.

Kendi olmaktan korkmayan, yürekli ve özgür insanlara!

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı