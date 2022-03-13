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Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 13 Mart 2022 33 Görüntüleme

Lal 7 Bölge 7 İklim Tiyatro Oyunu Sanatseverlerle Buluştu

Lal 7 Bölge 7 İklim Tiyatro Oyunu Sanatseverlerle Buluştu

Van Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ‘Tiyatro Günleri’ kapsamında sahnelenen “Lal 7 Bölge 7 İklim” oyunu izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi kentin kültür-sanat hayatına katkıda bulunmak için başlatmış olduğu ücretsiz tiyatro günleri sürüyor.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde sahnelenen “Lal 7 Bölge 7 İklim” isimli tiyatro oyunu, Hacıbekir Kültür Merkezinde sahne aldı.

Çanakkale Savaşlarını konu alan tek perdelik oyun, Vanlı tiyatro severlerin büyük beğenisini kazandı. Oyun sonunda izleyiciler oyuncuları dakikalarca ayakta alkışladı.

Sahnelenen tiyatro oyununu Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nuri Bekiroğlu, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç’ta izledi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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