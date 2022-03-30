Langıdı Lang Lang’dan Güney Afrika’ya

Son günlerin popüler şarkısı Samsak Döveci (Langidi Lang Lang) ile yeniden dikkatleri üzerine toplayan Serkan Çağrı, Güney Afrika yolcusu.

Çağrı, uluslararası müzisyen kimliğinin yanı sıra eğlenceli eserlerle de tanınıyor. Özellikle Karaçalı, Fasulye, Yan Bari, Bekar Gezelim şarkılarındaki yorumlarıyla da sevilen sanatçı TRT Müzik’de her hafta yayınlanan Elif Buse Dogan ile hazırlayıp sunduğu Nefesten Sese programında geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve bir Kütahya türküsü olan Samsak Döveci ile eğlenceli türkülere bir yenisini daha ekledi. Dillere pelesenk olan türkü sosyal medya kullanıcıların favorisi oldu. Trend videolara giren türkü 360 milyon tıklanmayla adeta bir rekora imza attı.

Çağrı, Nefesten Sese programında yalnızca türkülere değil dünya müziklerine de yer veriyor. Yurt dışında verdiği konserlerle de anılan Çağrı, önümüzdeki hafta La Nuit Des Virtuoses kapsamında 7-10 Nisan tarihlerinde Güney Afrika’da vereceğı bır dizi konsere hazırlanıyor Bu konser serisinin yanı sıra Çağrı Afrika da gençlerle bir workshop da gerçekleştirecek.

Serkan Çağrı, Reunion ‘ da La Nuit Des Virtuoses kapsamında ülkemizin tanınan sanatçılarından Tuluğ Tırpan ve farklı ülkelerden katılacak virtüözlerle sahne alacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı