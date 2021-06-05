LASİD’den güvenli trafik meselesine bilimsel yaklaşım

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği, trafik güvenliğine yeni bir bakış açısı getiren İnançlı Trafik Akademik Eser Projesi’ni, LASİD İdare Heyeti üyeleri ve akademisyenlerle tanıttı

Akademisyenlerin tespit ve tahlil yaklaşımlarını içeren 11 yapıttan oluşan ve bahse bilimsel pencere açan proje; trafik düzenleyicileri, uygulayıcıları başta olmak üzere kamu ve ilgili kurumlarla paylaşılacak. Kitaplaştırılan proje, bilimsel yazılı bir referans kaynak olması açısından kıymet taşıyor

LASİD İdare Şurası Lideri Haluk Kürkçü ‘’Projemizin trafik güvenliğiyle ilgili atılacak adımlara ilham olacağına inanıyoruz’’ derken, Proje Danışmanı Doç Dr. Ilgın Gökaşar ‘’Trafik güvenliği çok süratle değişen dinamik bir mevzu. Toplumun alışkanlıklarından, nüfus artışı ve mahallî özelliklere, teknolojik gelişmelere kadar çok fazla değişkeni var. Tahliller üretiliyor lakin bu süratli değişimden ötürü yetersiz kalabiliyor. Bu durumda sığınılan bir kavram var; ‘Trafik canavarı’. Halbuki bahse bütüncül bakan, sistemli bir ulusal yol emniyeti programına gereksinim var. Yanılgıyı şoföre yüklemek yerine sorunun temelde tahlili için yol kusurlarının giderilmesi, mühendislik önlemlerine öncelik verilmesi, teknoloji gelişmelerden faydalanılması, kanunların günün sorun ve koşullarına nazaran güncellenmesi, kabahat ve ceza ekseninden çıkarılıp yanlışsız bilinçlendirmenin sağlanması gerekiyor. Bilimsel yaklaşımlarıyla bu kitap, bu sıkıntıda bir rehber olacaktır’’ diye konuştu

Dünyada her yıl 1.350.000 insan yollarda otomobil kullanırken, bisiklete binerken yahut yürürken hayatını kaybediyor. Yaklaşık 50 milyon insan da önemli yaralanmalarla sakat olarak yaşamak zorunda kalıyor. Dünya Sıhhat Örgütü’nün raporlarına nazaran 2030’da vefat nedenleri sıralamasında beşinci sıraya yükselmesi beklenen trafik kazaları, bir öteki deyişle günde ortalama 3.700 civarında vefata ve 137.000 yaralanmaya sebep oluyor.

Yapılan araştırmalara nazaran; inançlı trafik sağlanmazsa, acil tedbirler alınmazsa bundan sonraki on yıl içinde gelişmekte olan ülkelerde 6 milyon kişi kazalarda ölecek ve en az 60 milyon kişi de sakat kalacak yahut yaralanacak.

İlham verecek yazılı bir kaynak

Kurulduğu günden bu yana “güvenli trafik” ve “doğru lastik” şuurunun kamuoyunda yaygınlaşması için çalışmalar yürüten Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği LASİD, bu hayati mevzuya yeni bir bakış açısı kazandırmak gayesiyle adım attı. Türkiye lastik dalının önde gelen üretici ve ithalatçı markalarını temsil eden kesim derneği, 1 yılı aşkın müddettir üzerinde çalışılan İnançlı Trafik Akademik Eser Projesi’ni hayata geçirdi. LASİD İdare Şurası Lideri Haluk Kürkçü, projeyi online düzenlenen lansman toplantısında duyurdu: ‘’Trafik güvenliği konusunda birinci defa bu kadar kapsamlı ve geniş iştirakli akademik bakış açısı bir ortaya geldi, yazılı ve kalıcı bir referans kaynak yaratılmış oldu. Projemiz sıkıntıları teşhisle birlikte akademisyenlerimizin tahlil yaklaşımlarını da içeriyor’’ dedi.

LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt proje kapsamında Bilim Seçici Şurası tarafından seçilen 11 akademik yapıtın kitaplaştırıldığını, bu kitapların referans kaynak olarak ilgili tüm kurumlarla paylaşılacağını kaydederken; derneğin evvelki devir idaresini üstlenen Cevdet Alemdar ise ‘’Bu hayati mevzuda elimizi nasıl taşın altına koyarız, diye araştırırken yazılı çok fazla kaynak olmadığını gördük, proje bu fikirle doğdu. İstedik ki yayadan şoföre, trafik düzenleyicilerden uygulayıcılara, yasa koyuculardan denetleyicilere kadar her bölümün başvurup yararlanacağı inançlı bir kaynak olsun’’ diye konuştu. Toplantıda konuk konuşmacı olarak yer alan Cevdet Alemdar, ‘’Proje için duyduğumuz heyecanın, ortak trafik kültürümüze ve mevzunun tüm paydaşlarına tıpkı heyecanla katkı sağlamasını ve trafik güvenliğiyle ilgili atılacak adımlarda ilham olmasını diliyorum’’ dedi..

Projenin akademik danışmanlığını yapan, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ilgın Gökaşar ise şunları söyledi: ‘’Trafik güvenliği yalnızca ulaştırma alanında çalışanları değil toplumun her kısmını etkileyen ve ehemmiyet verilmesi gereken bir husus. İlgili kurumlar ve toplum bu projeye sahip çıktıkça, LASİD’in attığı bu adım çoğalarak büyüdükçe inançlı trafik şuuru ve kültürü de gelişecek; trafik kazalarının önüne geçilmesinde süratli sonuçlar almak mümkün olacaktır. Trafik güvenliği çok süratle değişen dinamik bir bahis. Toplumun alışkanlıklarından, nüfus artışından coğrafik ve mahallî özelliklere, teknolojik gelişmelere kadar çok fazla değişkeni var. Tahliller üretiliyor, yollar yapılıyor fakat sorunun dinamik oluşu sebebiyle yetersiz kalıyor. Bu yüzden “trafik canavarı” kavramına sığınılmış. Halbuki ki yanılgıyı şoföre yüklemek yerine sorunun temelde tahlili için yol kusurlarının giderilmesi, mühendislik önlemlerine öncelik verilmesi, teknoloji gelişmelerden faydalanılması, kanunların günün sorun ve kurallarına nazaran güncellenmesi, cürüm ve ceza ekseninden çıkarılıp yanlışsız bilinçlendirmenin sağlanması gerekiyor. Bilimsel yaklaşımlarıyla bu kitap, bu problemde bir rehber olacaktır.’’

LASİD İnançlı Trafik Kitabı’nda neler var?

LASİD İnançlı Trafik kitabı; kamuoyunda ekseriyetle ‘sürücü hatasıyla’ eşleştirilen ‘trafik güvenliği’ kavramına bilimsel bir bakış açısı kazandırıyor, kapsamlı yazılı bir kaynak oluşturması açısından da ehemmiyet taşıyor. İlgili görsel ve grafiklerle tasarlanan kitap inançlı bir trafik için Türkiye ve dünyadaki teknolojik gelişmeler, yollarımızın iyileştirilmesinin değeri ve yol sorunları için tahlil teklifleri, 1950’den günümüze ülkemizde uygulanan yasal düzenlemeler, yol kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için çeşitli teknikler ve bilinçlendirme faaliyetlerinin ehemmiyeti üzere mevzuları içeren 11 akademik yapıttan oluşuyor. LASİD İnançlı Trafik kitabına lasid.org.tr web sitesinden erişim mümkün olacak.

Resimaltı: LASİD İdare Konseyi Lideri Haluk Kürkçü’nün açılışını yaptığı İnançlı Trafik Proje tanıtım toplantısında LASİD İdare Heyeti üyelerinden Continental Türkiye Genel Müdürü Ali Okan Tamer, Hankook Genel Müdürü Junjong Cho, Pirelli Türkiye Genel Müdürü Gian Paolo Gatti Comini, Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya Genel Müdürü Antonio Dolgetta da yer aldı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı