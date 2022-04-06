LAV iş Ortaklarıyla Antalya’da Buluştu

Sofra camı alanında bir dünya markası olan LAV, Türkiye’deki tüm dağıtıcı iş ortaklarını 27-29 Mart tarihlerinde Antalya Titanic Mardan Palace Otel’de düzenlediği “LAV Akdeniz Buluşması”nda ağırladı. LAV’ın yeni Genel Müdürü Ümit Zor’un ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte LAV’ın yeni koleksiyonları ve ürünleri tanıtıldı.

LAV, 2022 yılı için hazırlanan yeni koleksiyonlarını ve ürünlerini Türkiye çapındaki 116 iş ortağına 27-29 Mart tarihlerinde Antalya Titanic Mardan Palace Otel’de düzenlediği “LAV Akdeniz Buluşması” adlı etkinlikte tanıttı. LAV’ın Etkileyici Koyular, Primitif Estetik, Dingin Lüks ve Naif Işıltılar adlarını taşıyan yeni koleksiyonları iş ortaklarının büyük beğenisini topladı.

İki gün süren etkinlikte LAV iş ortakları, LAV ekipleriyle de bir araya geldi. LAV Satış Müdürü Levent Güven ve LAV Satış Direktör Sebla Akın, iş ortaklarına son dönem çalışmaları ve hedefler hakkında bilgi verdi. Toplantıda, İletişim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ da “Mazeret Yok Çıkış Var” başlıklı bir motivasyon konuşması yaptı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı