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Ana Sayfa Ekonomi 11 Nisan 2022 23 Görüntüleme

LC Waikiki’nin dillere dolanan jingle’ını Karsu seslendirdi!

LC Waikiki’nin dillere dolanan jingle’ını Karsu seslendirdi!

Türkiye’nin lider moda perakende markası LC Waikiki’nin, “Önümde hayat üstümde LC Waikiki” iletişim çatısına yeni bir soluk getirdiği yeni sezon reklam filmi yayınlandı. Sezon açılışının ve baharın gelişinin karşılandığı yeni reklam filminde, LC Waikiki’nin dillere pelesenk olan şarkısının farklı müzik tarzlarını içeren yepyeni versiyonunu dünyaca ünlü Türk sanatçı Karsu yorumladı.

Moda dünyasındaki parça tanımını, müzik dünyasındaki parça tanımıyla birleştiren kampanyasıyla marka bu sefer “Önümde Hayat, Her Parçam LC Waikiki” diyor. Jingle’ında farklı müzik tarzlarını içeren kampanyanın reklam filminde de farklı parçalar birbirleriyle birleşerek yepyeni kombinler oluşuyor.

Reklam filminde yer alan jingle’ın 2 dakikalık single’ı da “Önümde Hayat (Karsu)” adıyla Spotify ve YouTube’da çok yakında dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Tribal Worldwide İstanbul imzası taşıyan kampanyanın müzikleri de yine Persenk Müzik’e ait.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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