Le Cordon Bleu, 2022 Gastronomi Trendlerini 10. Yılın Işığında ve “Bir Sofra” Temasıyla Buluştu

Mutfakta prestij ve mükemmelliğin simgesi Le Cordon Bleu, 10. Kuruluş yılı ışığında ünlü mezun şefleri ve sektörün kanaat önderleriyle birlikte, 2022 gastronomi trendlerini “Bir Sofra” teması altında buluşturdu. 15 Mart 2022’de Fransız Sarayı’nda yapılan 5. Gastronomi Trendleri toplantısının ilk bölümünde Le Cordon Bleu mezunları, farklı mutfak kültürleri ile zenginleşmiş coğrafyamızda, bu birlikteliğin kendi mutfaklarına nasıl ilham verdiğini paylaştılar. İkinci bölümde ise, Le Cordon Bleu öğrencileri, yurdun dört bir yanından küçük ölçekli kadın üreticiler ile beraber gerçekleştirdikleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü projelerini konuklara anlattılar.

2012 yılında Özyeğin Üniversitesi’nin çatısı altında açılan Le Cordon Bleu-İstanbul’un düzenlediği toplantıda; farklı mutfak kültürlerinin birbirine ilham vererek insanları yakınlaştırması ve Türk Mutfağı’nın zenginliği anlatıldı. Ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü projesi kapsamında, Türkiye’nin farklı coğrafyalarında yaşayan küçük ölçekli kadın üreticiler ile kültür paylaşımı yapan genç öğrenciler de onların hikayelerinden ilham alarak bu zenginliğin başka bir boyutunu misafirlere lezzetli reçeteleri ile sundular.

Le Cordon Bleu mezunu ünlü şeflerin ve gastronomi alanında uzmanların katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Özyeğin Üniversitesi Le Cordon Bleu Türkiye Direktörü Defne Ertan Tüysüzoğlu, “Bu sene 5.sini gerçekleştirdiğimiz Gastronomi Trendleri etkinliğimizde, farklı coğrafi, kültürel ve etnik unsurların birlikteliği ile güçlenen mutfak mirasımıza dikkat çekmek istedik. Bu nedenle farklı kültürlerden beslenen ve bunu mutfaklarına yansıtan dört mezunumuzu davet ettik. Diğer yandan, bu zenginliğin daha sonraki nesillere aktarılabilmesi için kadınüreticiden.com platform kurucularından Kübra Yüzüncüyıl ile küçük ölçekli üretici kadınlar ve öğrencilerimizi bir araya getiren bir proje geliştirdik. Üretici ablalarımızla tanışan öğrencilerimiz onların hikayelerinden ilham alarak, onların ürünleri ile harika reçeteler hazırladılar. Bir sofrada buluşmanın güzelliğini çok yönlü olarak yaşadık ve misafirlerimize yaşattık.” dedi.

Toplantıya ev sahipliği yapan Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Sayın Olivier Gauvin ise Fransa Sarayı’nda, Gastronomi Trendleri Buluşması vesilesiyle, konuklarını ağırlamaktan son derece mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bir buçuk yıl önce Türkiye’ye geldiğimde Türk mutfağının zenginliğinden çok etkilenmiştim. Ayrıca mutfaklarımız arasındaki ortak noktalar da beni şaşırtmıştı. Türkiye Fransa dostluğunda mutfağın da pay üstlendiğini gördüm. Çatısı altında bulunduğumuz Fransız Sarayı da hem bugüne hem de geleceğe dönük, tarihi kimliğiyle ülkelerimiz arasındaki bağa ışık tutmaktadır. Le Cordon Bleu İstanbul mutfak okulu da bu dostluğa ayrı bir örnektir. Son olarak, Le Cordon Bleu ve Özyeğin Üniversitesi’ni, huzurlarınızda, yaptıkları çalışmalar ve sundukları eğitimler için tebrik etmek istiyorum. Le Cordon Bleu İstanbul bu yıl 10. yılını kutluyor ve senenin ilk etkinliğinin Fransa Sarayı’nda yapılmasından dolayı mutluyum.”

Toplantıya katılan diğer Le Cordon Bleu mezunu şef ve gastronomi dünyasının önde gelen isimleri de kesişimin gastronomi alanındaki önemine değindiler.

Le Cordon Bleu İstanbul Yönetici Eğitmen Şefi Erich Ruppen, kadın üreticilerin nitelikli yerel ürünleri ile öğrencilerin beklentinin de üstünde reçeteler hazırlamış olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Le Cordon Bleu eğitiminde her zaman iyi ürün, doğru teknikler kullanarak öğrencilerin yaratıcılıklarına öne çıkaran bir eğitim verdiklerinin altını çizdi.

Etkinlikte Le Cordon Bleu mezunu tecrübeli şefler de söz alarak “Bir Sofra” teması paralelindeki görüşlerini ve bakış açılarını paylaştılar.

Beyaz Fırın genel müdürü ve 5. nesil temsilcisi Nathalie Stoyanof Suda: “Yıllar içerisinde tattığımız, tattırdığımız lezzetler bizim ve sevdiklerimizin zihninde bambaşka anıların da birer parçalarıdır aslında. Benim ve ailemin yıllar içerisinde sevdikleri, arkadaşları ve özellikle komşuları ile anılarına baktığım zaman kurulan sofraların, yenilen yemeklerin, tatlıların hatta içilen kahvelerin bile bugünümüzde önemli yerleri olduğunu görüyorum.”

Sosyoloji eğitiminden sonra Le Cordon Bleu Fransa mezunu olan ve devamında yoğun olarak yerel ürün ve Anadolu mutfak kültüründen ilham alan Şef Aylin Yazıcıoğlu: “Bir kocaman sofra aslında bu coğrafya, herkesin bir tabak koyduğu. Kiminin buralara varıp komşusundan öğrendiği, kiminin yanında taşıyıp cömertçe paylaştığı, bazen de hepsini harmanlayıp yeniden dallanıp budaklandığı kocaman bir sofra. Zengin mutfak mirası bir yana bu paylaşılan sofra mirası asıl bizim mutfağımızın can damarı ve gücünü de oradan aldığını hep hatırda tutmalıyız”

Aşçılık, göç, yerel mutfak kültürü, modern teknik sunumları ve koku üzerine çalışan, Muutto İstanbul ve Muuto Anatolian Tapas Bar kurucusu Şef Umut Karakuş “ Bizi bir sofrada buluşturan, farklılıklarla zenginleştiren unsurların başında göç geliyor. Ancak göçle farklı kültürler bir sofra da buluşuyor ve işte bu buluşmanın sonucu da muhteşem bir zenginlik.”

Levanten mutfak kültürünü yaşatmayı hedefleyen Marilen Braggiotti Pedal: “Farklı kültürlerin birbirine aktardığı adetleri ve geleneksel lezzetleri sayesinde zenginleşen bir gastronomik kültüre sahibiz. Aynı sofrada olmak, bir sofra olmak, paylaşım ister, anlayış ister… Türkiye’de yaşamış ve yaşayan pek çok kültür sayesinde bugün özel bir zenginliğe sahibiz.”

Tarımsal üretimde kadın eli

Etkinliğin ikinci bölümünde söz alan kadınüreticiden.com platformu kurucusu Araştırma Görevlisi Kübra Yüzüncüyıl ise küçük ölçekli üretici kadınları destekleyerek alternatif bir beslenme biçimi oluşturulabileceğine dikkat çekerek, “Doğaya dost üretim yapan küçük ölçekli kadın üreticiler ata tohumlarına, geleneksel tarım metotlarına ve bitkiyi koruma yöntemlerine ilişkin bilgiyi sözlü tarih yöntemiyle nesilden nesile aktarıyor. Kâr amacı gütmeyen dayanışma platformu kadınüreticiden.com tarımsal emeği en çok veren kadınlara destek olmak için çalışıyor, küçük ölçekli üretici kadınları gıda güvencesinin teminatı olarak görüyor.” dedi.

5. Gastronomi Trendleri Buluşması Kadın üreticiler ve öğrencilerin deneyimlerini paylaşması ve geliştirdikleri reçetelerin sunumu ile sona erdi. Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve Le Cordon Bleu Sertifika Programı öğrencilerinin geliştirdikleri reçeteler, katılımcılar tarafından büyük beğeni kazandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı