1889’dan beri efsane Jean Lee yine Türkiye’de. Türkiye’de Karma Marka Mağazacılık çatısı altında faaliyete geçen Lee, geri dönüşünü ‘Welcome to İstanbul’ projesiyle kutluyor.

130 yıldır, müşterilerine rahatlık ve konfor sağlayan, kusursuz personelliği ile Lee severlere kendilerine güvenmeleri ve hayata karşı dik duruş sergilemeleri için ilham veren Lee’nin geri dönüşü için 10 illüstratör özel olarak bir ortaya geldi.

Husus efsane olunca bu geri dönüşe efsane çizimler yakışır diyen Lee için Dila Kılıç, Samet Çiçek, Sedat Girgin, Barış Alten, Elif Deneç, Cihan Kılıç, Atıl Aggündüz, Cem Dinlenmiş, Ada Tuncer ve Fatih Öztürk’ten oluşan 10 illüstratör; İstanbul’un tadı tuzu, havası suyu, kedisi martısı, Avrupa’sı Asya’sı Lee’ye çok yakışıyor dediler. İstanbul deyince akıllarına geleni kaleme döktüler ve Lee İstanbul tişörtleri hayat buldu.

İllüstratörlerden Barış Alten’in çizdiği İstanbul kedileri, tıpkı Lee üzere kenti ele geçiriyor, Cihan Kılıç’a nazaran en taze balık İstanbul’da. Cem Dinlenmiş’in çizimi Avrupa ve Asya yakasının flört sahnesi gibi… Sedat Girgin’in İstanbul öyküsü, kentin kendisi üzere karışık, lakin çok hoş.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı