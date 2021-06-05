Legrand Yeni Grup Priz serisi ile devrim yaratın!

Legrand küme prizler bulunduğunuz her alanda ömrünüzü kolaylaştıran pratik ve etkileyici tahliller sunuyor. Evlerinizde hem kablo karmaşasını ortadan kaldırıyor hem tansiyon muhafaza özelliği ile daha inançlı bir ortam sağlıyor.

Standart bir küme prizden daha fazlası

Legrand 2’li, 3’lü, 4’lü, 5’li, 6’lı küme prizler, yüksek kalite materyal, minimalist tasarım ve dikkat çeken yuvarlatılmış yahut silindir sınırları ile ömür alanlarınıza ahenk sağlayacak farklı renk seçenekleri sunuyor.

180 derece yönlendirilebilir gövdesi, farklı dizilimdeki prizleri ile kolay kullanım avantajı sağlayan Legrand Küme Prizler A ve C tipi USB girişleri ve ışıklı açma kapama düğmesi sayesinde bütün gereksinimlerinizi karşılıyor.

Yüzde 100 inançlı

Yüksek tansiyona karşı müdafaa, yük durum göstergesi ve yerleşik bir devre kesici ile Legrand’ın yeni küme priz serileri ile kullanım hedefiniz ne olursa olsun güvendesiniz. Yalnızca fiş takıldığında içeri hareket eden patentli düz yüzeyli sistemi ile güvenliğinizi garanti altına alırken priz yuvası içerisinde biriken tozların da önüne geçiyor.

Her alanı âlâ değerlendirin

Yatak, oturma odası, mutfak, ofis üzere her alan için uygun tasarlanmış açılı prizleri ile tertibin keyfini çıkarın. Çoklu kullanım özelliğine sahip sabitlenebilir, iki adet A tipi USB girişi bulunan küme priz ile çalışma alanlarınızda fark yaratın.

Yemek yaparken tabletinizden en sevdiğiniz tanımları takip edip bir yandan da müzik dinliyor musunuz? Masa üstü küme prizler elektrikli aygıtlarınızın güç muhtaçlığını karşılarken birebir vakitte onlar için eksiksiz bir stand vazifesi görür. Birebir anda 3 aygıtı daha fişe takabilir ve A tipi USB girişi ile tabletinizi tanımlara bakarken şarj edebilirsiniz.

Bununla birlikte TV üniteniz için eksiksiz düşünülmüş tasarımı ile ihtilal yaratan Legrand, çoklu priz kutusu ile 8 aygıta kadar güç verirken kablolarınızın hiç olmadığı kadar düzgün olmasını sağlar. Birebir vakitte dahili akım kollayıcı sayesinde aygıtlarınızı yıldırımdan da korur.

Teknoloji düşkünleri için pratik çoklu priz

İster ofisinizde, ister yatak odanızda, ister salonunuzda akıllı telefonunuzu kablosuz şarj ederken öbür A ve C tipi USB çıkışlarından da öbür akıllı aygıtlarınızı şarj edebilirsiniz. Kaydırmaz özellikli açılı şarj yüzeyi sayesinde bildirilerinize ve iletilerinize telefonunuz şarj olurken rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı