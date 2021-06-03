Lenovo’dan rekor seviyede yıllık kar

Lenovo Türkiye’nin güçlü performansı

2020-2021 finansal yılında cirosunu yüzde 51 artıran Lenovo Türkiye, 2021 yılının birinci çeyreğinde güçlü bir performans ortaya koyarak IDC sonuçlarına göre ilk çeyreği yüzde 27,9 pazar hissesi ile birinci sırada kapadı. Toplam kurumsal PC pazarında yüzde 42,3, toplam tüketici PC pazarında yüzde 18,3, toplam dizüstü bilgisayar pazarında yüzde 28,7 ve toplam masaüstü bilgisayar pazarında yüzde 26,1 paya sahip olarak tüm segmentlerde birinci sırada yer aldı.

Küresel seviyede rekor üstüne rekor

Dünyanın ve Türkiye’nin başkan teknoloji şirketlerinden Lenovo, hem 2021 yılının birinci çeyrek sonuçları, hem de tüm mali yıl sonuçlarıyla şirketin tamamında harikulâde büyüme ile rekor düzeyde sonuçlar elde etti. Rekor sonuçlar, 3A (Akıllı IoT, Akıllı Altyapı ve Akıllı Çözümler) kurumsal stratejisine uygun olarak faaliyetlerini çeşitlendirmeye ve dönüştürmeye devam eden kümenin esnekliğini ve istikrarlı, dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme ortaya koyma kabiliyetini ortaya koydu.

Son iki yıldaki en yüksek artış hızları

2021 yılı birinci çeyrek küme cirosunu evvelki yıla kıyasla yüzde 48 artırarak 15,6 milyar dolara ulaştı. 380 milyon dolar vergi öncesi gelir ve 260 milyon dolar net gelirle sırasıyla yüzde 392 ve yüzde 512 artış gösteren kârlılık, son iki yıldaki en yüksek artış suratını kaydetti. 2021 yılı birinci çeyrek sonuçlarına nazaran şirket mali yılını da rekorla kapatırken, yıllık küme cirosu 60 milyar doları geride bıraktı. Lenovo, yıllık küme cirosuyla da bir evvelki mali yıla kıyasla 10 milyar dolardan fazla artış sağladı. Yaklaşık 1,8 milyar dolar vergi öncesi gelir ve 1,2 milyar dolar net gelirle kârlılık, hem vergi öncesi, hem de net olarak yüzde 70 artışla çok daha güçlü bir performans sergiledi.

Lenovo CEO’su ve İdare Konseyi Lideri Yang Yuanqing, sonuçlar hakkında şöyle konuştu: “Geçtiğimiz çeyrekte yaklaşık son 10 yıldaki en süratli büyümemizi kaydettik ve mali yılı 60 milyar dolar ciroyu geride bırakarak ve kayda bedel bir kârlılık artışıyla rekor kırarak kapattık. Bu tarihi sayılara ulaşmamızda en büyük etken, net bir strateji, yenilikçi eserler, operasyonel harikalık ve yeni olağanda yeni muhtaçlıkları karşılamaya yönelik küresel-yerel bir modelden oluşan temel yetkinliklerimizden faydalanmamız oldu. Geleceğe baktığımızda, uzun vadeli sürdürülebilir büyüme sağlamak için bilgi tüketimi artışı, altyapı yenileme ve uygulama yenileme trendlerinin oluşturduğu büyüme fırsatlarını yakalayarak önümüzdeki yıllarda daha da akıllı bir gelecek inşa edeceğiz” dedi.

Çift haneli ciro artışı

Lenovo, 2021 birinci çeyrek sonuçlarıyla tüm temel iş kümelerinde eş vakitli çift haneli ciro artışıyla rekor kırdı. Bu doğrultuda; Bilgisayar ve Akıllı Aygıtlar Kümesi (PCSD) evvelki yıla nazaran yüzde 46 artışla 12,4 milyar dolar ciro elde etti ve tüm vakitlerin en yüksek oranı olan yüzde 6,7 ile en güzel mali yıl son çeyrek performansına ulaştı. Tüm bölgelerde PCSD cirosunda çift haneli büyüme oranları elde edilirken, bilgisayar satış hacmi piyasa ortalamasının ötesine geçerek şirketin bilgisayar kategorisinde dünya birinciliğini pekiştirdi.

Tablet satışları da piyasanın yaklaşık üç katı büyüme süratiyle geçtiğimiz yıla nazaran yüzde 157 artış gerçekleştirdi. Yüksek büyüme suratına sahip üst sınıf segmentler (Oyun, İnce ve Hafif Aygıtlar, Chromebook, Manzara Cihazları) piyasa ortalamasının üzerinde büyüme gösterirken, iki-üç haneli büyüme oranlarıyla güçlü bir büyüme ortaya koydu.

Taşınabilir İş Kümesi (MBG) cirosu evvelki yıla nazaran yüzde 86 ile rekor bir artışla 1,54 milyar dolara ulaşırken, Motorola’nın satın alınmasından bu yana rekor bir bedel olan 21 milyon dolar vergi öncesi gelir elde etti. Bilgi Merkezi Kümesi (DCG) cirosu bir evvelki yıla nazaran yüzde 32 artışla 1,6 milyon dolara ulaşırken 5 yıl üst üste piyasa ortalamasının üstünde büyüme sergiledi. Kârlılık bir evvelki yıla nazaran 4,4 puan arttı.

“Bulut Hizmet Sağlayıcı” faaliyetleri geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 73 artış ile piyasa ortalamasının 61 puan üstünde bir performans sergiledi. “Sunucu, Depolama, Yazılım Tarifli Altyapı, Yazılım ve Hiper Bütünleşik Alt Yapı Çözümleri/Yapay Zeka” kategorilerinde rekor seviyede mali yıl son çeyrek cirosu elde edildi. Klasik depolama tahlilleri geçtiğimiz yıla nazaran yüzde 73 artış ile bilhassa öne çıkan bir kategori oldu. Gelişmekte olan “Uç Nokta faaliyetleri” gelecekte büyüme istikametinde güçlü sinyaller vermeye başladı.

Rekor büyüme

Dönüşüm faaliyetleri de hizmetler ve yazılım cirosunda devam eden, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 44 artışın tesiriyle rekor büyüme kaydetti. Yönetilen Hizmetler cirosu (DaaS, TruScale) yaklaşık iki katına çıkarken, Tahliller cirosu geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 65 artış gösterdi.

Mali yılda elde edilen kıymetli başarıda en büyük etken, net bir strateji, eser inovasyonu, operasyonel harikalık ve Küresel/Yerel faaliyet modeli temel yetkinliklerinden faydalanılması oldu. Yalnızca bir yıl üzere bir müddette 10 milyar dolar yahut yüzde 20 artış gösteren küme cirosu, birinci kere 60 milyar doların ötesine geçti. Akıllı Aygıtlar Kümesi (PCSD ve MBG) yüzde 20, Bilgi Merkezi Kümesi yüzde 15 ciro artışı elde etti. Kümenin Hizmet odaklı dönüşümü süratle devam ediyor. Yazılım ve Hizmetler cirosu, kümenin toplam cirosunun iki katı süratle, evvelki yıla nazaran yaklaşık yüzde 40 artış göstererek 4,9 milyar dolar ile rekor kırarken, küme cirosunun da yüzde 8’ini oluşturuyor.

Hibya Haber Ajansı