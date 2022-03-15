Lenovo’nun üstün teknolojisi Formula 1 heyecanı ile buluşuyor!

Teknolojinin öncüsü Lenovo, yaklaşan Formula 1 2022 sezonunun resmi ortağı olarak dünya genelinde tüm izleyicilerine en üst düzey yarış heyecanı yaşatan Formula 1’in operasyonlarında son teknolojilerini sunacak.

Dünyanın ve Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden Lenovo, Formula 1 2022 sezonunun resmi ortağı olarak yarışma heyecanına Lenovo’nun en son teknolojilerini katıyor. İmzalanan anlaşma kapsamında Lenovo’nun en yeni teknolojileri, dünya genelinde izleyicilerine en üst düzey yarış heyecanı taşımayı sürdüren Formula 1’in operasyonlarında kullanılacak. Kendi alanlarında dünya lideri olan Formula 1 ve Lenovo, sporu gelişmiş teknolojiyle birleştirerek olanakların sınırlarını zorlamayı amaçlıyor.

F1 yarışlarında son teknoloji

İş birliği kapsamında Formula 1 organizasyonunun hem genel merkezinde hem de yarışlarında Lenovo’nun teknolojisi kullanılacak. Lenovo’nun donanım cihazlarının yanı sıra yüksek performanslı bilişim ve sunucu çözümleri, Formula 1’in operasyonlarında giderek daha fazla yer alacak. Güçlü şirket içi veri toplama çözümlerinin çalıştırılmasından yüksek kaliteli içerik üretmeye ve yayın uygulamalarını desteklemeye kadar, Formula 1 ve Lenovo iş birliği teknoloji gerektiren her alanda izleyicilere daha iyi bir deneyim sunacak.

Sektöründe öncü donanım teknolojisi

Bu iş birliğiyle Lenovo’nun küresel düzeyde görünürlüğü artırılırken, Lenovo’nun sağladığı olanaklar küresel ölçekte sergilenecek ve sektöründe öncü donanım teknolojisi Formula 1’in kalbinde yer alacak. Böylece F1, Lenovo’nun geniş kapsamlı üst sınıf donanımı ile artırılmış ve sanal gerçeklik gibi yeni nesil yenilikçi teknolojilerinden faydalanarak izleyicileriyle yeni ve daha ilgi çekici yollarla bağ kurmaya devam etmeyi amaçlıyor.

F1 bu yılın başında her yıl on mühendislik bursu ile yeterince temsil edilmeyen gruplar için istihdam ve eğitim fırsatları yaratma taahhüdünü 2025’e kadar uzattığını duyurdu. Aynı zamanda çeşitlilik, kapsayıcılık ve engelleri kaldırmaya odaklanan Lenovo, bu önemli alanda yürütülecek projelerde F1 ile iş birliği yapacak.

Formula 1 Başkanı ve CEO’su Stefano Domenicali anlaşma ile şöyle konuştu: “Rekor kıracak sezonumuza hazırlanırken, Lenovo’nun ekibe katılmasından ve bu küresel teknoloji lideriyle güçlerimizi birleştirmekten heyecan duyuyoruz. Formula 1’deki her şey gibi hassasiyet ve detaylar son derece önemli. Lenovo da sezon boyunca operasyonlarımıza deneyim ve yenilikçi teknolojiler sağlamanın ön cephesinde yer alacak. İzleyicilerimiz yaptığımız her şeyden en iyisini bekliyor ve Lenovo da üst kalite donanım çözümleriyle mükemmel bir iş ortağı. Yarışlarımızda yeni bir çağa girerken, dünya genelindeki takipçilerimize yüksek kaliteli bir deneyim sunmak için çalışıyoruz.”

Lenovo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Yang Yuanqing de imzalanan anlaşma ile ilgili şöyle bir değerlendirmede bulundu:

“Dünyanın en prestijli motor sporları etkinliği olan Formula 1 ile yeni küresel iş birliğimiz kapsamında dünyanın her yerinden yarım milyar izleyiciye heyecan verici ve yenilikçi deneyimler sunacak olmaktan gurur duyuyoruz. Bu iş birliği, inovasyon, performans ve kazanma ruhuna olan ortak tutkumuzun bir sonucu. Lenovo ve Formula 1 birlikte teknolojinin sınırlarını zorlayarak daha hızlı, daha akıllı ve daha sürdürülebilir bir geleceğe yön verecek.”

Lenovo Akıllı Cihazlar Grubu Başkanı Luca Rossi ise anlaşma ile ilgili olarak şunları ekledi:

“Genel merkez operasyonlarından Grand Prix heyecanına kadar organizasyonun tamamında Lenovo’nun daha akıllı çözümlerinin uygulanması, imkanların sınırlarını zorlayarak yarış deneyimini dönüştürmemize olanak tanıyacak. Dijital dönüşüme yoğunlaşan Formula 1, izleyicilerini şaşırtmaya ve sevindirmeye devam ediyor. Lenovo’nun donanım, hizmet ve çözüm portföyü, Formula 1’in, dünya genelindeki izleyicilerin pist kenarından yaşayacağı heyecanı deneyimlemesini sağlama konusunda büyük öneme sahip olacak.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı