Lenzing yenilikçi elyaf tanıma teknolojisini TENCEL™ markalı elyaflarıyla genişletiyor

Lenzing’in elyafın fizikî olarak tanınmasına dayanan elyaf tanıma teknolojisi, hem izlenebilirlik sağlıyor hem de düzmece eserleri ayırt etmeye yardımcı oluyor. Lenzing bu teknolojiyi TENCEL™ markası altındaki tüm elyaf tiplerini içerecek formda genişletiyor. Böylelikle dokuma bölümünde tedarik zincirinin şeffaflığı da artacak.

Lenzing Kümesi, ihtilal niteliğindeki elyaf tanıma teknolojisinin TENCEL™ markalı lyocell ve modal elyafları da kapsayacağını duyurdu. Şirket, bu adımıyla dokumacılık üretim sürecinin tamamını kapsayan tedarik zincirinde şeffaflık taahhüdünü de güçlendiriyor. LENZING™ ECOVERO™ markalı elyaflar için kullanılan bu sistemin başarılı lansmanı ve daldan gelen olumlu geri bildirimlerin yanı sıra ağaç bazlı selülozik elyaf üreticilerinin sayısının da giderek artması, Lenzing’i eserlerinin izlenebilirliğini sağlamak için bu teknolojiyi TENCEL™ markasıyla genişletmeye teşvik etti.

Markalar ve tüketiciler için görünürlüğü artıran teknoloji

Lenzing’in elyaf tanıma teknolojisi, kumaş ve giysi üzere dokumacılık eserlerinin farklı evrelerinde elyaf kökeninin fizikî olarak tespitini mümkün kılıyor. Bu sayede elyafın tam izlenebilirliğini ve düzmece eserlere karşı korunmasını sağlayan bu teknoloji, markalara ve perakende zincirlerine, eserlerinin TENCEL™ markalı lyocell ve modal elyaflardan üretildiğine dair teminat veriyor. Ayrıyeten elyafların, kaynak verimliliği, çevresel ve toplumsal sorumluluk açısından yüksek standartları karşılayan son teknoloji kullanan üretim tesislerinde üretildiğini de garanti ediyor. Bu sistemle markalar ve tüketiciler dokuma eserlerinin nasıl ve nerede üretildiğini net olarak görebilecek.

Elyaf tanıma teknolojisi, Lenzing markalama hizmetlerinden kumaş sertifikasyon sürecinin değerli bir modülü olacak. 2021 Kasım ayından itibaren Lenzing tarafından tüm kumaşların elyaf tanıma hedefli test edilmesi, hem Lenzing’in online markalama hizmetlerinin ve test laboratuvarlarının güvenilirliğini hem de kıymet zinciri ortakları ortasında şeffaflığı ve güvenilirliği artırıyor. Markalar ve perakende zincirlerine sunulacak ek hizmetler, 2022 yılının birinci yarısına kadar Lenzing markalama hizmetlerine entegre edilecek.

Tedarik zincirinde sürdürülebilirliği artırmak

Dokumacılık sanayisi kirlilik ve karbon emisyonları üzere çevresel problemleri çözmeyi hedefliyor. Markaların sürdürülebilirliği giderek daha fazla benimsemesine karşın, bilhassa üreticilere ve tedarikçilere bu yavaş yansıyor. Markalar ve tüketiciler, bölümün paha zincirini daha sürdürülebilir bir halde yönetebilmek için süreç içindeki sıkıntıların ve bu problemlerin boyutunun tam olarak farkında olmalılar. Kesin eserdeki ham unsurların takibi ve izlenebilirliği, bir yandan ham hususların sanayi standartlarında sorumlu kaynaklardan tedarikini sağlarken, başka yandan tartışmalı kaynaklardan gelen materyallerin kullanımını önleyebilir. Tüm tarafların şuurlu karar vermesi, uzun vadede kesimin genel olarak sürdürülebilirliğini güzelleştirmeye yardımcı olacak.

Lenzing AG Küresel Dokumacılık Kümesi Lider Yardımcısı Florian Heubrandner, “Sürdürülebilirlik şuuru arttıkça, marka kimliğimizin bölüm paydaşları ve tüketiciler nezdinde uygun korunduğundan ve emniyetli olduğundan emin olabilmek için eserlerimizin şeffaflığını ve izlenebilirliğini daima uygunlaştırma muhtaçlığı duyuyoruz. TENCEL™ markasının tedarik zincirinin şeffaflığı konusundaki çalışmalarını elyaf tanıma teknolojimizle birleştirerek dokumacılık dalında sürdürülebilirliği artırmanın yanı sıra iş ortaklarımıza, sürdürülebilirlik çalışmalarını duyurma ve greenwashing yani geçersiz etraf hassaslığı ile uğraş edecek prestiji kazandırmayı ümit ediyoruz.” dedi.

Etraf dostu teminatı ile marka kimliğini müdafaa

Moda sanayisindeki sürdürülebilirlik baskısıyla giderek daha fazla marka, katı ağaç tedarik siyasetine ve sanayide tanınan ekolojik ve toplumsal tesir açısından uygun üretim kılavuzlarına sahip etrafa hassas üreticilerden selülozik elyaflar tedarik etmeyi taahhüt ediyor. Lenzing’in elyaf tanıma teknolojisini kullanarak süreç boyunca elyafları takip edebilme yeteneği, tüketicilere satın aldıkları giysi ve konut dokumacılığı eserlerinin sürdürülebilir TENCEL™ markalı elyaflardan üretildiği garantisini veriyor.

Elyaf tanıma teknolojisi ile gelecekte ham unsurların şeffaflığını artırma

Markalar ve tüketiciler şuurlu satın alma kararlarının ehemmiyetinin daha fazla farkına vardıkça, üretim sürecini şeffaflaştırmak giderek daha da mecburî hale geliyor. Fizikî ve dijital izlenebilirliği birleştiren markalar, eserlerinde kullanılan materyalleri kolay kolay doğrulayarak dokumacılık ve moda bölümünde değerli bir itici güce sahip olacak. Yenilikçi Online Markalama Hizmetinin yanı sıra TextileGenesis™ işbirliği ile blockchain özellikli bir tedarik zinciri izlenebilirlik platformunu uygulamaya koyan Lenzing, ulaştığı gibisi görülmemiş izlenebilirlik düzeyi ile dijital izlenebilirlik alanına öncülük ediyor.

Markalı elyaflarda elyaf tanıma teknolojisinin önümüzdeki yıllarda yaygınlaşacağını ve artık tedarik zincirleri aracılığıyla materyalleri gerçek vakitli olarak da takip etmenin mümkün olacağını belirten Heubrandner, “İnovasyonun dalımızda sürdürülebilirliği nasıl güçlendirdiğinin hoş bir örneği olarak, bu başarımızın kanıtlanmış sürdürülebilir tahlillere daha fazla dikkat çekmesini umuyoruz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı