Altınyıldız Classics Üniversiteli Öğrencilerle 100 Sürdürülebilir Vitrin Projesi başlattı

Altınyıldız Classics Üniversiteli Öğrencilerle 100 Sürdürülebilir Vitrin Projesi başlattı

 Erkek giysi kesiminin öncü markası Altınyıldız Classics, sürdürülebilir dokumacılığa dayanak vermek maksa
Ana Sayfa Spor 10 Temmuz 2021 16 Görüntüleme

Levent Vadisi Dağ Bisikleti Kupası yarışlarında Brisaspor yarıştığı 3 kategoride şampiyon oldu

Levent Vadisi Dağ Bisikleti Kupası yarışlarında Brisaspor yarıştığı 3 kategoride şampiyon oldu

5-6 Haziran tarihleri ortasında Malatya’da gerçekleşen Levent Vadisi Dağ Bisikleti MTB Kupası’nda yer alan Brisasporlu bisikletçiler, yarıştıkları kategorilerden mükafatla döndüler.

Türkiye’nin bisiklet sporunda öncü gruplarından Brisaspor, Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2021 takvimine uygun olarak 5-6 Haziran tarihinde Malatya’da gerçekleşen ulusal Levent Vadisi Dağ Bisikleti MTB Kupası’nda yarıştı. Kaya oluşumlarıyla ABD’deki Büyük Kanyon’a benzetilen Akçadağ ilçesindeki Levent Vadisi’nde gerçekleştirilen yarışlara 22 vilayetten 194 atlet start aldı.

Müsabakada Brisaspor, yer aldığı üç kategoride de mükafatları topladı. Brisasporlu Süleyman Sefa Temel seçkin erkeklerde, Semra Yetiş seçkin bayanlarda, Furkan Akçam genç erkeklerde birinci olurken, seçkin erkekler kategorisinde ikincilik ve üçüncülük mükafatını Brisasporlu Abdürrahim İnal ile Abdülkadir Kelleci, seçkin bayanlarda üçüncülük mükafatını ise Brisasporlu Zehra Kargın aldı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

TikTok, EURO 2020 İçin Sponsorluk Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor #TikTokEuro2020

TikTok, EURO 2020 İçin Sponsorluk Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor #TikTokEuro2020