Levent Vadisi Dağ Bisikleti Kupası yarışlarında Brisaspor yarıştığı 3 kategoride şampiyon oldu

5-6 Haziran tarihleri ortasında Malatya’da gerçekleşen Levent Vadisi Dağ Bisikleti MTB Kupası’nda yer alan Brisasporlu bisikletçiler, yarıştıkları kategorilerden mükafatla döndüler.

Türkiye’nin bisiklet sporunda öncü gruplarından Brisaspor, Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2021 takvimine uygun olarak 5-6 Haziran tarihinde Malatya’da gerçekleşen ulusal Levent Vadisi Dağ Bisikleti MTB Kupası’nda yarıştı. Kaya oluşumlarıyla ABD’deki Büyük Kanyon’a benzetilen Akçadağ ilçesindeki Levent Vadisi’nde gerçekleştirilen yarışlara 22 vilayetten 194 atlet start aldı.

Müsabakada Brisaspor, yer aldığı üç kategoride de mükafatları topladı. Brisasporlu Süleyman Sefa Temel seçkin erkeklerde, Semra Yetiş seçkin bayanlarda, Furkan Akçam genç erkeklerde birinci olurken, seçkin erkekler kategorisinde ikincilik ve üçüncülük mükafatını Brisasporlu Abdürrahim İnal ile Abdülkadir Kelleci, seçkin bayanlarda üçüncülük mükafatını ise Brisasporlu Zehra Kargın aldı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı