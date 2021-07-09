Levi’s® ile Müzisyenlere Sahne Desteği

Müziği ve müzik kültürünü her vakit temel bir marka bedeli olarak kabul eden Levi’s®, küresel pandemi devrinde sanatını icra etme imkanı bulamayan müzisyenlere takviye veriyor. Daha evvel de farklı müzik aktivitelerine mesken sahipliği yapan Levi’s® Güçlü Mağazası müzisyenlerin performanslarını sergileyecekleri bir sahne olmaya devam ediyor.

Bir bütün olmayı ve kendini tabir etmeyi sahiplenen Levi’s® müzikle ve müzisyenlerle iş birliğini pandemi periyodunda de sürdürüyor. Güçlü Center’ın Metro Katı’nda bulunan mağazasında genç ve yetenekli sanatkarları ağırlayan Levi’s®, böylece hem içinde bulunduğumuz güç devirde müzisyenlere takviyesini gösteriyor hem de mağaza ziyaretçilerinin müzikle iç içe keyifli dakikalar geçirmelerini sağlıyor.

12 Haziran’da başlayan Levi’s® Güçlü Mağazası konser serisi Kürşat Nayim, Emre Azaklar, Alaca Music, Ece Turanlıoğlu, Ece Barak, Ezgi Yelen, Buğrahan Cayır ve Ozan Buğra Kaya’dan oluşan bir listeyle 2 Temmuz tarihine kadar sürecek.

Canlı akustik performansları kaçırmak istemiyorsanız sizler de Levi’s® Güçlü Mağazası’na davetlisiniz. Konser takvimine aşağıdan ulaşabilirsiniz:

25 Haziran, Cuma

Ozan Buğra Kaya

17.00 – 17.30

18.00 – 18.30

19.00 – 19.30

26 Haziran, Cumartesi

Ece Barak

16.00 – 16.30

17.00- 17.30

18.00- 18.30

2 Temmuz, Cuma

Ezgi Yelen

17.00 – 17.30

18.00 – 18.30

19.00 – 19.30