Lezita ihracatta hedef büyütüyor

Ürünleri halen 50’den fazla ülkede tüketiciyle buluşan Lezita ihracat hedeflerini büyütüyor. Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül yeni dönemde mevcut görevine ek olarak Ege İhracatçı Birlikleri Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri Birliği’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak. Bu görevle ülkemizin ihracat hedeflerine erişmesi için yeni bir sorumluluk üstlenecek

Türkiye’nin önde gelen gıda markalarından Lezita ihracat hedeflerini büyütüyor. Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül yeni dönemde mevcut görevine ek olarak Lezita’yı Ege İhracatçı Birlikleri Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri Birliği’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil edecek.

Ege İhracatçılar Bünyesinde en çok kanatlı ürünler ihracatı yapan ikinci firma olan Lezita gelecek yıl birinciliği hedefliyor. Lezita’nın pandemi döneminde de büyümesini sürdürdüğünü, yatırımlarını ve istihdama katkısını kesintisiz sürdürdüğünü vurgulayan Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“Lezita olarak ihracata büyük bir önem veriyor, kurulduğumuz günden itibaren “uluslararası bir marka olma” hedefi ile çalışıyoruz. Bugün itibarı ile ürünlerimizi 50’den fazla ülkeye gönderiyor ve şirket olarak Türkiye ekonomisine katkı sağlıyoruz. Pratik piliç ürünleri kategorisinde Türkiye’nin en fazla ihracat yapan markasıyız. Lezita olarak ihracat hedeflerimizi daha da büyütüyor, yatırımlarımızı bu hedef doğrultusunda yapıyoruz. Nitelikli üretim ve istihdamla Ege Bölgesi’ne daha fazla değer katmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde mevcut görevime ek olarak sektörümüzün gelişimi için çok önemli bir işleve sahip olan Ege İhracatçı Birlikleri Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri Birliği’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev üstlenmiş bulunuyorum. Böylece şirketimiz adına ülkemizin, sektörümüzün ihracattaki gelişimine daha fazla katkıda bulunma fırsatına sahip olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı