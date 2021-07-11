Lezita’dan 1.35 milyar TL’lik yatırım

Lezita, iç ve dış pazarda her geçen gün artan talebi kesintisiz olarak karşılayabilmek hedefiyle yeni yatırımını Kahramanmaraş’ta hayata geçiriyor. Yatırım maliyeti yaklaşık 1.35 milyar TL olan yeni tesis ile Lezita, üretim kapasitesini iki katına çıkaracak. Bölgede direkt 3000’den fazla, dolaylı olarak ise on binlerce bireye istihdam sağlayacak tesisin temelinin 2022 yılının birinci çeyreğinde atılması planlanıyor.

Faaliyetlerini “İyi Besler Bizi” sloganı ile piliç eti kategorisinde daha besleyici, daha lezzetli ve daha pratik eserleri geliştirme ve ulaşılabilir kılma misyonu ile sürdüren Lezita, iç ve dış pazardaki artan talebi karşılamak ve ihracat hacmini güçlendirmek amacıyla Kahramanmaraş üretim tesisi yatırımını hayata geçiriyor. 1.35 milyar TL’lik (130 milyon €) yatırım yapılacak olan Lezita Kahramanmaraş Üretim Tesisi’nin temelinin 2022 yılının birinci çeyreğinde atılması planlanıyor.

Lezita İdare Heyeti Lideri Ergun Abalıoğlu, “Tam kapasite ile çalışan İzmir tesisimize ek olarak artık Kahramanmaraş’ta 200.000 m2’lik alanda et entegre üretim tesisi yatırımımızı hayata geçiriyoruz. Tesisimiz birinci kademede 150.000 ton /yıl piliç eti, 35.000 ton/yıl ileri işlenmiş üretim kapasitesi ile üretim yapacak. İkinci basamak yatırımlar ile toplamda 300.000 ton/yıl piliç eti, 75.000 ton/yıl işlenmiş üretim kapasitesine ulaşmayı planlıyoruz. Kahramanmaraş’ta et entegre üretim tesisine ek olarak tıpkı bölgede 90.000 m2’lik alanda Broiler yem fabrikası ve 80.000 m2’lik alanda Kuluçkahane tesisini hizmete alacağız. Ayrıyeten Niğde’de 40.000 m2’lik damızlık yemi tesisi ve tekrar Niğde’de toplam 400.000 m2’lik damızlık kümesi ile yatırımımızın toplam fiyatı 130.milyon € olacak. Hem Türkiye beyaz et dalına ivme kazandıracak hem de ülke iktisadına katkı sağlayacak yeni yatırımımızın ülkemize güzel olmasını temenni ediyoruz. ” dedi.

Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül yeni üretim tesisi ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’daki bayilere eser sevkiyatını kolaylaştırmayı, ayrıyeten nakliye maliyetini de azaltmayı hedeflediklerin söyledi. Ergül, “İzmir Kemalpaşa’daki üretim tesisimizde üretime tam kapasite devam ediyoruz. Lezita olarak günden güne artan iç ve dış pazardaki talebi kesintisiz olarak karşılayabilmek ismine hayata geçirdiğimiz yeni üretim tesisi, markamızın değerli ihracat pazarlarından Ortadoğu ülkelerine olan yakınlığı ile de avantaj sağlıyor. Mevcut tesisimiz ve tıpkı kapasitedeki yeni tesis ile üretim kapasitemizi iki katına çıkaracağız. Lezita Kahramanmaraş tesisimiz ile bölgede direkt 3000’den fazla, dolaylı olarak ise on binlerce şahsa istihdam sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Temelinin atılmasını takiben iki yıl içinde üretime başlaması hedeflenen Lezita Kahramanmaraş Üretim Tesisi; bütün piliç, kesim piliç ve ileri süreç (kaplamalı eserler şarküteri, köfte, döner) sınırlarından oluşacak. Yeni tesisin üretime geçmesiyle Lezita’nın toplam çalışan sayısı 7000’i aşacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı