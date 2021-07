LG Dual Vane Kaset Tipi Klimaların Hikayesi

İklimlendirme kelam konusu olduğunda, birtakım beşerler ciltlerini beğenilen bir esintiyle okşayan direkt hava akışını, kimileri ise, direkt üflemeden odanın sıcaklığını düşüren soğuk hava akışı ile dolaylı soğutmayı tercih ediyor. Fakat her iki tarafı da tatmin edecek yenilikçi tahlil, inanılmaz LG Electronics (LG) Dual Vane™ Kaset ile mümkün.

Araştırma Mühendisi Oh Jae-hyun ve Eser Dizayncısı Jung Soon-ho Başarılı Tahliller Sunmanın Müşterilerin Muhtaçlıklarını Anlamakla Başladığı Gerçeğinden Yola Çıkarak LG Dual Vane Kaset Tipi Klimayı Ortaya Çıkardılar.

İklimlendirme kelam konusu olduğunda, kimi beşerler ciltlerini güzel bir esintiyle okşayan direkt hava akışını, kimileri ise, direkt üflemeden odanın sıcaklığını düşüren soğuk hava akışı ile dolaylı soğutmayı tercih ediyor. Lakin her iki tarafı da tatmin edecek yenilikçi tahlil, fevkalâde LG Electronics (LG) Dual Vane™ Kaset ile mümkün. Ünitenin içine yerleştirilmiş dört Kristal Kanat ile LG’nin bu çok taraflı kliması, hava akış tarafını ve gücünü rastgele bir şahsî tercihe nazaran ayarlayabiliyor. Dual Vane™ Kaset tipi klima bu özelliği ile farklı iç ortamlar için harika bir seçenek oluşturuyor.

Müşterilerin Muhtaçlıklarını Karşılama Prensibi Üzerine Kurulmuş Bir Tahlil

LG’nin tavana monte kasetinin geliştirilmesinde klima mühendisi Oh Jae-hyun ve eser dizayncısı Jung Soon-ho kıymetli misyonlar üstlendi. Oh, “Etkili ve çok istikametli bir klima sistemi tasarlamak için işe, ilgili müşteri segmentlerinin muhtaçlıklarının kapsamlı bir tahlili ve anlaşılmasıyla başlamalısınız” diyor. Oh kelamlarına şöyle devam ediyor; “Dual Vane™ Cassette’i geliştirirken işte tam da bu noktadan başladık: direkt ve dolaylı seçenekler de dahil olmak üzere altı farklı hava akışı modu ve onu her türlü alana uygun hale getiren çok taraflılık seviyesi sağlayan tavan tipi bir sistem oluşturduk.”

Hastaneler ve sıhhat tesisleri için ülkü bir seçenek olan Dual Vane™’in Dolaylı Rüzgar Modu, hastalara rastgele bir rahatsızlık vermeden yahut tıbbi çalışanı rahatsız etmeden güzel bir soğutma sağlamak için hava akışını yatay olarak gönderiyor. Mevcut altı moddan bir başkası olan Direkt Rüzgar Modu, tavan yüksekliği beş metreden fazla olan lobiler ve salonlar için harika bir alternatif oluşturuyor. Ayrıyeten, ayarlanan sıcaklığa ulaşıldıktan sonra LG Dual Vane™’i Direkt Rüzgardan Dolaylı Rüzgara otomatik olarak geçiren Akıllı Mod da bulunuyor.

Tüm Yerlere Uygun Kusursuz Şık Tasarım

Jung, “Hava deflektörleri ekseriyetle alçak tavanlı alanlarda yahut yer sakinleri tarafından dolaylı hava akışının tercih edildiği yerlerde kullanılıyor. Lakin hava deflektörleri takmanın dezavantajı, klimayı dağınık göstermeleri ve yoğuşma oluşmasına neden olmaları. Dual Vane™ için tasarladığımız Crystal Vanes, kullanıcıların direkt ve dolaylı hava akışı ortasında kolaylıkla geçiş yapmasına müsaade vermekle kalmıyo, tıpkı vakitte tahlili daha ince ve kolay hale getiriyor” diyor.

Dizayndaki uzmanlığından ve tavana monte klimaların üretimindeki kıymetli tecrübesinden yararlanan LG, her türlü iç yere problemsiz bir halde ahenk sağlayan bir tahlil üretmeyi başardı. Jung, “Pürüzsüz çizgileri, ince, kavisli kenarları ve birçok rakip eserden daha düşük profili ile Dual Vane™ alan dekorunu bozmuyor. Dual Vane™’i öbür tavan tipi kasetlerden ayıran özelliği ise hava deflektörü üzere aksesuarlara olan gereksinimi ortadan kaldırması” halinde konuştu.

Ayrıyeten LG’nin şık, yüksek performanslı Dual Vane™’i, iç yer hava kalitesini güzelleştirme yeteneği nedeniyle dünyanın en emniyetli eser test ve sertifika kuruluşlarından üçü Underwriters Laboratories (UL), 1Intertek2 ve TÜV Rheinland3 tarafından onaylanmış durumda. Kanıtlanmış hava temizleme teknolojilerini kullanan tahlil, LG’nin pak ve sağlıklı havaya öncelik veren eserler geliştirmeye devam eden bağlılığının bir diğer örneği olarak gösteriliyor.

Hem Oh hem de Jung’u aralıksız araştırma ve geliştirme saatleri boyunca ayakta tutan şey, insanların ömürlerine kıymet katan bir şey yarattıkları gerçeği oldu. Ve elbette, her şey müşterinin gereksinimlerini dinlemek ve anlamakla başlıyor.

Yetenekli ve özverili çalışanları ve evvel insan ideolojisi ile LG, yenilikçi klima tahlilleri serisini genişletmeye devam edecek ve her yerde iç yer ortamlarının daha sağlıklı ve daha konforlu yerler olmasına yardımcı olacak.

