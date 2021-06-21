LG QuadWash Çamaşır Makineleri ile Hızlı, Derinlemesine ve Hijyenik Temizlik

Dört farklı istikamete çalışan püskürtme kolları ile derinlemesine paklık sağlayan LG QuadWash Bulaşık Makineleri, TrueSteam (Buhar) özelliği ile de en kuvvetli bulaşık artıklarını bile lekesiz temizliyor, 99,99’a kadar sanitizasyon sağlıyor. Üstelik, TrueSteam özellikli LG QuadWash Bulaşık Makineleri, bulaşık yıkamak için harcanan vakti, enerjiyi ve suyu azaltıyor, kullanıcılara tasarruf yapma imkanı veriyor.

Bulaşık yıkamak günlük konut rutininin değişmez işlerinin değişmez bir kesimi. Lakin biriken, kuruyan bulaşıkları ya da hassas modülleri yıkamak yorucu bir günün akabinde azaba dönüşebiliyor. Katılaşmış yemek artıklarını çıkarmak için harcanan vakit ve kullanılan ekstra su nedeniyle ortaya çıkan çevresel ziyan da işin başka olumsuz tarafı.. LG Electronics (LG), QuadWash Bulaşık Makineleri ile kullanıcıları kurumuş kirler, beklemiş bulaşıklar, uzun bulaşık yıkama saatleri ve harcanan fazla sudan kurtarıyor. Üstelik kullanıcıların, LG QuadWash Çamaşır Makineleri’nin True Steam (Buhar) özelliği sayesinde yemek artıkları nedeniyle ortaya çıkan bakteriler ya da mutfak eşyaları üzerindeki mikroplardan endişelenmelerine gerek kalmıyor.

LG QuadWash Bulaşık Makineleri, TrueSteam (Buhar) özelliği sayesinde yaygın mesken bakterilerini ortadan kaldırıyor ve sanitasyon döngüsünde çalıştırıldığında, besin zehirlenmesi ile alakalı olanlar da dahil olmak üzere bakterileri en az yüzde 99,99 oranda yok ediyor. 100 dereceye varan buharın gücünü kullanan LG QuadWash Bulaşık Makineleri, ekstra hijyen sağlamanın yanı sıra, kurumuş yemek kalıntıları ve inatçı lekeleri nazikçe temizliyor, buharın gücü sayesinde su lekelerine geçit vermiyor.

Dört Kollu Dev

İki yerine dört püskürtme koluna sahip LG QuadWash teknolojili çamaşır makineleri, püskürtme kollarının dönme sırasında ileri ve geri hareket etmesiyle (Multi-Motion) rafların en köşesindeki bulaşıkları bile kusursuz halde temizliyor. Çift bölge yıkama özelliği ile, üst ve alt raflardaki püskürtme yoğunluğunun değiştirilmesine imkan veren LG bulaşık makineleri, çarçabuk ayarlanabilen raf sistemiyle bulaşık makinesi yerleştirmeyi kolaylaştırıyor, birebir anda daha fazla bulaşık yıkanabilmesini sağlıyor ve büyük hacimli bulaşıklar için alan açıyor. Inverter Direct Drive ile sesiz ve yüksek randımanla çalışan çamaşır makineleri, güç verimliliğini de artırıyor.

En hassas bulaşıkları bile ihtimamla temizleyen LG QuadWash Bulaşık makinesi, ThinQ özelliğiyle de kullanıcılara ekstra rahatlık sağlıyor. ThinQ sayesinde, zaktan çalıştırma, programlama ve programı sonlandırma üzere imkanların yanı sıra, bulaşık makinesinin döngüsünün bitip bitmediği de yeniden uzaktan cep telefonları aracılığı ile denetim edilebiliyor. Böylece kullanıcılar, makineyi denetim etme sıkıntısı olmadan ailece geçirecekleri vaktin keyfini sürebiliyorlar.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı