LG Smart TV Kullanıcıları, Spotify Video Podcast’lerini Büyük Ekranda Deneyimleyebilecekler

LG Smart TV Kullanıcıları, Spotify Görüntü Podcast’lerini Büyük Ekranda Deneyimleyebilecekler

LG Smart TV’ler, dünya çapında 105 ülkede Spotify görüntü podcast’lerini desteklemeye başladı.

WebOS 4.0 ila 6.0 sürüme sahip 2018 ve üstü model LG Smart TV sahibi olan tüketiciler artık Spotify’ın görüntü podcast’lerinin keyfini büyük ekranlarda çıkarabiliyor. LG, Spotify görüntü podcast dayanağı ile, görüntü hizmetini destekleyen birinci TV üreticilerinden biri oluyor. Bu özellik, Türkiye’nin de ortalarında bulunduğu dünya çapında 105 ülkede uyumlu LG TV’lerde kullanılabilecek.

LG’nin sanayi önderi TV’lerine dünya çapında podcast tüketimindeki çarpıcı artışla uyumlu bir atılımla güncelleme, tüketicilerin mümkün olan en âlâ podcast tecrübesini yaşayabilmelerini sağlıyor.

LG Smart TV’lerde 2018’den beri bulunan Spotify uygulaması, müzik tutkunlarının en sevdikleri müzikleri dinlemelerine, sanatkarlara, albümlere, müziklere ve çalma listelerine büyük ekranda göz atmalarına imkan tanıyor. İzleyiciler, içerikleri LG Sihirli Kumanda’larından, telefon yahut tabletlerinden Spotify Connect ile kolaylıkla denetim edilebiliyorlar.

Görüntü podcast sunan yeni özellik ile LG Smart TV kullanıcıları, televizyonlarının büyük ekranları sayesinde izleme ve dinleme tecrübesinin keyfini daha güzel çıkarabiliyor. Hem fiyatsız üyeler hem de Spotify Premium kullanıcıları, en sevdikleri içerik oluşturucularla görsel olarak irtibat kurabilecek ve keyifli vakit geçirmek için The Joe Rogan Experience, The Misfits ve Higher Learning with Van Lathan & Rachel Lindsay üzere tanınan görüntü podcast’leri izleyebilecekler.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı