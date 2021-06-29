LG UHD Geniş Endüstriyel Ekranlar ile Üstün Görüntü Kalitesi

LG UHD Geniş Endüstriyel Ekranlar, geniş ekran boyutu, parlama yapmayan kaplaması sayesinde net halde izlenebilirliği, üstün imaj kalitesi, webOS Smart Platform’u, toplantı odası tahlili ve kolay idaresiyle işinde geniş ekranlı tahliller arayanları bekliyor.

LG Electronics (LG), iş dünyasının ekran muhtaçlığını karşılayan LG UHD Geniş Endüstriyel Ekranları sunuyor. Üstün manzara kalitesi ile öne çıkan LG UHD Geniş Endüstriyel Ekranlar (UH5F-H serisi), kullanıcıların hayatını dört temel başlıkta kolaylaştırıyor:

ÜSTÜN İMAJ KALİTESİ

Parlama yapmayan kaplama ile net izleme sunan LG UHD geniş endüstriyel ekranlar, izleyicilerin parlak ışık nedeniyle oluşan yansımalardan rahatsız olmasını önlüyor. UH5F-H serisi bu çeşit rahatsızlıkları pusluluk (haze) düzeyini artırarak gideriyor, böylelikle görünürlük ve metin okunurluğu artıyor. ULTRA HD Çözünürlük sunan UH5F-H, FHD’den 4 kat yüksek çözünürlüğüyle içeriklerin renk ve ayrıntılarını çok daha derinlikli ve gerçekçi biçimde yansıtıyor. IPS panelle uygulanan geniş izleme açısı sayesinde de hiçbir bozulması olmayan net içerikler gösterebiliyor.

webOS SMART SIGNAGE PLATFORM

webOS işletim sistemi ile yüksek performans sunan UH5F-H, dahili Dört Çekirdekli SoC (system on chip: dahili işletim sistemi) ile bir defada birçok vazifesi yerine getirirken bir medya oynatıcıya gerek duymadan meselesiz içerik oynatılmasına da imkan veriyor. LG webOS smart signage platformu sezgisel arayüzü ve kolay uygulama geliştirme araçları sayesinde kullanıcıya rahat bir kullanım sunuyor. LG webOS smart signage platformu GPIO, NFC/RFID, sıcaklık sensörleri üzere birçok harici sensörün USB girişi ile kolay kolay bağlanmasını destekliyor. Katma bedelli tahliller oluşturmak için ek bir yazılım yahut medya oynatıcı gerektirmediğinden sistemin toplam maliyeti düşüyor.

TOPLANTI ODASI TAHLİLİ

UH5F-H iş idaresi verimliliğini arttıran, meselesiz entegrasyon ve otomatikleşmiş denetimlere sahip oluşuyla, profesyonel AV sistemi Crestron Connected® sertifikasına sahip durumda. Optimum görsel toplantı için, UH5F-H serisi, daha akıllı bir görüntü konferans için güçlü ve entegre kontrol* sunan Cisco System ile uyumluluğu da onaylı olan UH5F-H, böylece manzara kalitesini ayarlamak yahut gelen aramalarda girişi değiştirmek üzere vakit kayıplarını ortadan kaldırıyor.

KOLAY İDARE ve KULLANICI RAHATLIĞI

Yerleşik web izleme tahlili olan Control Manager (Kontrol Yöneticisi) yazılımı aracılığıyla**, farklı pozisyonlardaki birden fazla UH5F-H serisi ekranın durumunu gerçek vakitli olarak denetim edilebiliyor ve izlenebiliyor. İnternete de bağlı olan eser, her yerde acil durumlara esnek ve süratli bir biçimde karşılık verilmesini sağlıyor.

UH5F-H’de, PBP (Picture-By-Picture) 4 adede kadar giriş kaynağı ile tek bir ekranda birden fazla ekrana sahipken, PIP (Picture-In-Picture) hem bir ana ekranın hem de bir alt ekranın çeşitli sistemlerle birebir anda oynatılmasını destekliyor. Bu, her içerik kaynağı için alan ayırmada büyük esneklik sağlıyor. UH5F-H serisi, taşınabilir aygıtlar için kablosuz erişim noktası olabilen sanal bir yönlendirici (router) olarak da çalışıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı