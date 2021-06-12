LG’den Hassas Ciltlere Özel Hediye

Alerjik ve hassas bünyeler, ciltlerini LG Buhar özellikli çamaşır makinesi ve en hassas bebek cildine değen giysileri itinayla temizleyen Uni Baby Sıvı Çamaşır Deterjanı ile koruyor.

Alerjenleri 99,9’a varan oranla yok etmesiyle öne çıkan LG Buhar özellikli çamaşır makineleri, seçili LG satış noktalarında Haziran ayı boyunca bir yıllık* gereksinimi karşılayacak Uni Baby Hassas Dokunuş Sıvı Çamaşır Deterjanı ikramıyla satılıyor.

Hassas ve alerjik bünyeye sahip olanların kendilerini her vakit muhafazası, beslenme şekillerine dikkat ettikleri kadar etraflarındaki alerjenlerden de kaçınmaları,bulundukları alanın hava kalitesinden giysilerinin uygun halde, uygun deterjanla yıkanmasına kadar birçok hususta titiz davranması gerekiyor. LG, alerjik tepkilere neden olan toz akarları üzere alerjenleri 99,9’a kadar yok eden, yapay zeka özelliği ile kendi kendini programlayan çamaşır makineleri ile sağladığı ekstra ihtimam ve hijyeni; en narin bebek cildine değen çamaşırları ihtimamla yıkayan, bebeklerin gelişim evrelerine nazaran yenilenen Uni Baby Sıvı Çamaşır Deterjanı’nın gücüyle birleştiriyor. Haziran ayı boyunca LG Brand Shop’lardan LG Buhar özellikli çamaşır makinesi alanlara, 4 adet 1500ml Uni Baby Hassas Dokunuş Sıvı Çamaşır Deterjanı ikram ediliyor.

LG ve Uni Baby Sıvı Çamaşır Deterjanı iş birliğinin önümüzdeki aylarda farklı kampanyalarla devam etmesi bekleniyor.

Buhar Gücü ile Alerjenlere Veda

LG Buhar özellikli çamaşır makineleri çamaşırları kusursuz halde temizlemesinin yanı sıra, alerji yahut teneffüs meselelerine neden olabilecek toz akarları üzere alerjenlerin yüzde 99,9’unu yok ediyor. LG buhar özellikli çamaşır makineleri, kazanın tamamına 60 derecelik buhar vererek giysilerdeki bakteri ve alerjenleri ortadan kaldırıyor. Yapay zeka teknolojisi de kullanan LG AIDD çamaşır makineleri, yıkanacak çamaşırların kumaşlarının cinsini, yükünü ve hacmini belirleyerek, bu çamaşırlara uygun programı tabiatıyla belirliyor. LG’nin akıllı çamaşır makinesi, birbirinden hayli farklı giysilerden oluşan bir çamaşır gurubunu tanımlayarak yıkama hareketlerini, sıcaklığı ve süreyi buna nazaran programlayabiliyor. Bu yeni teknoloji birebir vakitte, çamaşırlarda yıkamadan kaynaklı oluşan hasarları yüzde 18’e varan oranda azaltıyor. Ayrıyeten bebek buhar bakımı, kırışıklıkları ve kokuları yıkama yapmadan 20 dakikada yok eden Steam Refresh özelliği ve yumuşatıcı kullanmaya gerek bırakmayan Steam Softener işleviyle hayatı kolaylaştırıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı