LGS’de son hafta önerileri

6 Haziran’da gerçekleştirilecek Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) sayılı günler kaldı. İSTEK Okulları PDR Ortaokul Koordinatörü Sibel Turan Pelivan, son haftada öğrencilerin ve ailelerin yapması gerekenler hakkında bilgi verdi.

İmtihan haftası adayların kalan vaktin hakikat kullanması gerektiğini belirten Pelivan, “Deneme imtihan sayısını arttıranlar, imtihanda da süreyi hakikat kullanır. İmtihan yaklaşırken alıştığınız saatte yatıp, kalkmalısınız. Uyku saatlerinizi değiştirmeyin. Uyku kaçırıcı ilaç ve içeceklerden, imtihanla ilgili olumsuz konuşmalardan uzak durun. Artık yeni bahis öğrenmeye değil, sonu tekrarları ve deneme imtihanlarına tartı verilmelidir” dedi.

‘Kaygı bulaşıcıdır’

İmtihan periyodunda ailede imtihana giren bir kişi olmasına karşın, imtihana hazırlanan tüm aile fertlerinin bu süreçten etkilendiğini aktaran Pelivan, “Eğitim hayatında ailenin tavır ve davranışları eğitim ile ilgili beklentileriyle şekillenir. Anne ve babalar beklentilerini şekillendirirken çocuklarını âlâ tanımalı ve onların eğitim hayatındaki potansiyeli âlâ değerlendirmelidir. İmtihan periyodunda anne babalar da en az çocuklar kadar telaşlıdır. Telaş bulaşıcı bir histir. Sıklıkla aileler kendi tasalarını çocuklarına yansıtmaktadırlar. Bu nedenle öncelikle aileler kendi tasalarını azaltmaya çalışmalıdırlar” diye konuştu.

Pelivan, çocukların çok dikkatli olduğunu aktararak “Söz ile vücut lisanının söylediği çelişiyorsa öğrenci daha çok vücut lisanına dikkat edecektir. Çok fazla sorumluluk alan telaşlı çocuklarda ‘sana çok güveniyoruz kesinlikle başaracağına inanıyoruz’ denmesi bile ‘bana çok güveniyorlar, ailemin inancını boşa çıkartırsam’ kanısına ve derde sebep olabilir” sözlerini kullandı.

Aile tavrı çok kıymetli

Ebeveyn tavırlarının imtihan devirlerine tesirinin büyük olduğunu lisana getiren Pelivan, şunları söyledi: “Sert, disiplinli, fazla baskıcı, kuralcı ebeveynlere sahip çocukların imtihan korkusu oluşturma ihtimali hayli yüksektir. Eleştirel ailelerde çocuklar kendilerini baskı altında hissederler ve asla başarılı olamayacaklarını düşünürler. Çocuklar ailelerinin beklediği yüksek başarılara ulaşmak için çabalarken önemli tasa yaşarlar ve bu durum onların başarısız olmalarına sebep olur. Çok muhafazacı ebeveynlerin çocukları ise toplumsal telaş geliştirdiği ve bu durumun akademik başarılarına tesir ettiği bilinmektedir. İlgisiz ailelerin çocuklarının ise ailenin bir beklentisi olmadığı için başaramayacaklarını hissedip ve düşünürler. İlgisiz, baskıcı ve müdafaacı ailelerin çocuklarında güvensizlik, ümitsizlik, çaresizlik ve telaş durumları görülmektedir. Bütün bu hisler gençlerin akademik muvaffakiyetini epey olumsuz tesirler.”

Olumlu bağlantı motivasyonu artırır

Pelivan’ın ailelere teklifleri ise şunlar:

• Ailesi tarafından şarta bağlı olmaksızın (başarılı olursan-uslu olursan vb.) sevgi ve hürmet gören çocuğun özgüven ve motivasyonu yüksek olacağı unutulmadan, şartsız sevgi ve kabul gördüğü çocuğa hissettirilmelidir.

• Çocuğun gerçek potansiyeli göz önünde bulundurularak maksatlar potansiyeline uygun belirlenmeli, beklentiler çocuğun kapasitesinin üzerinde tutulmamalıdır.

• Potansiyeli doğrultusunda çalışan çocuğun gayreti fark ve takdir edilmelidir.

• Aile içerisinde kurulan bu olumlu ilgi çocuğun motivasyonunu artıracaktır. İmtihanlar, yalnızca birer fırsattır, imtihanlar, hiçbir şeyin sonu değil pek çok şeyin başlangıcı da olabilir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı