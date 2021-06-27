Lider Aliağaspor FK, İzmirspor’u Rahat Geçti

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 4. Haftasında alanında İzmirspor’u konuk eden Aliağaspor FK, rakibini 3-1 mağlup etti. Sarı siyahlılara galibiyeti getiren golleri 35’te Enes Bakal, 63’te Özkan Yılmaz ve 76’da Mehmet Davet Alpaslan attı. Konuk takımın tek golünü ise 38’te Tolga Çavdar kaydetti. Hoş oyunu 3 golle süsleyen sarı siyahlılar puanını da 9’a çıkartarak son maç öncesinde kümedeki liderliğini sürdürdü.

Aliağa Atatürk Stadyumu’nda oynanan müsabakayı Aliağa Belediye Lideri Serkan Acar, tribünden takip etti. Müsabakaya daha istekli başlayan mesken sahibi kadro birinci dakikalardan itibaren rakibine üstünlüğünü hissettirdi. Oyunu kendi alanında kabullenen konuk grup ise Aliağaspor FK’nın önde pres ile pasa dayalı oyunu karşısında kendi yarı alanından çıkmakta zorlandı.

35.dakikada kontratağa çıkan Aliağaspor FK’da kendi alanından aldığı topla sol taraftan rakip ceza alanına kadar giren Enes Bakal, rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı sert ve düzgün vuruşla kadrosunu 1-0 öne geçirdi.

38.dakikada İzmirspor’un sağ kanattan kullandığı ortada topa müdahale edemeyen Aliağaspor FK defansının yanılgısından faydalanan Tolga Çavdar, topu önünde bulunca grubunun beraberlik golünü kaydetti. (1-1) Bu gol tıpkı vakitte birinci yarının da sonucu oldu.

İkinci yarıya da tesirli başlayan Aliağaspor FK, ikinci golü Özkan Yılmaz’ın attığı penaltı golüyle buldu. 63.dakikada sol taraftan ceza alanı içerisine giren Enes Bakal’ın rakibi tarafından düşürülmesiyle orta hakem Emre Koçanalı penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Özkan Yılmaz, yaptığı vuruşla top ve kaleciyi başka köşelere göndererek grubunu 2-1 öne geçirdi.

76.dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Batuhan Doğrukıran, topu boştaki arkadaşı Mehmet Davet Alpaslan’a çıkardı. Mehmet Davet kolay olanı yaptı ve topu filelerle buluşturdu. (3-1) Müsabakada öteki gol olmayınca Aliağaspor FK, alandan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

STAD: Aliağa Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Emre Koçanalı, Muhammet Dağ, Arda Kazu, Ege Tünak

ALİAĞASPOR FK: Ömer Can, Yusuf Kılıç, Semih Durmuş, Bayram Çetin, Suat Gündüz, Ünal Kaya (Dk 69 Murat Ulusoy), Ersin Aslantoğ, Özkan Yılmaz (Dk 80 Serdar Vefa Yeşil), Enes Bakal, Osman Atalay Demirtaş (Dk 66 Batuhan Doğrukıran), Mehmet Davet Alpaslan (Dk 80 Zihni Aydın)

İZMİRSPOR: Doğancan Ereşmeli, Berkant Akbulut (Dk 82 Mehmet Ali Polat), Uğur Özvardar, Gökhan Emreciksin (Dk 59 Hasan Durmaz), Burak İşletir, Ömer Vatandaş, Ege Fazilet, Kubilay Baktır, Mehmet Ali Şengül (Dk 59 Emirhan Özkan), Samed Özturan (Dk 82 Recep Gatık), Tolga Çavdar

SARI KARTLAR: Dk 57 Semih Durmuş (Aliağaspor FK) –Dk 49Mehmet Ali Şengül, 90+3 Doğancan Ereşmeli (İzmirspor FK)

GOLLER: Dk 35 Enes Bakal, Dk 63 Özkan Yılmaz, Dk 76 Mehmet Davet Alpaslan (Aliağaspor FK) – Dk 38 Tolga Çavdar (İzmirspor)

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı