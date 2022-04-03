Lider VakıfBank normal sezonu galibiyetle kapattı

VakıfBank, Misli Sultanlar Ligi normal sezon kapanış maçında Kuzeyboru’yu konuk etti. Liderliğini geçtiğimiz hafta garantileyen Sarı-siyahlılar, rakibini 3-1 yenerek Misli Sultanlar Ligi normal sezonunu galibiyetle tamamlamış oldu. VakıfBank’ta Isabelle Haak 26 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olurken; Gabi 16, Tuğba Şenoğlu 11 sayıyla çift hanelere ulaştı.

Son Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu VakıfBank, Misli Sultanlar Ligi normal sezonunda son maçına Kuzeyboru karşısında çıktı. Sarı-siyahlılar karşılaşmayı 3-1 kazandı ve normal sezonu 24 galibiyetle ilk sırada tamamladı. Bu zaferle VakıfBank ligin ikinci yarısını kayıpsız tamamlarken; ligdeki galibiyet serisini 16 maça çıkarttı.

VakıfBank Spor Salonu’ndaki mücadelenin çekişmeli geçen ilk setini konuk ekip 25-22 aldı. İkinci sette güçlü bir oyun ortaya koyan VakıfBank, 25-15’lik skorla durumu 1-1’e getirdi. 3. sete 11-1’lik bir seri ile başlayan sarı-siyahlılar, 25-13’lük skorla setlerde öne geçti. Son seti de 25-21 alan VakıfBank karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

VakıfBank’ta Isabelle Haak 26 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olurken; Gabi 16, Tuğba Şenoğlu 11 sayıyla çift hanelere ulaştı. Chiaka Ogbogu’nun 9, Kübra Akman’ın 7 sayı kaydettiği karşılaşmada Zehra Güneş 4, Michelle Bartsch-Hackley ve Cansu Özbay ise 1’er sayı buldu.

Misli Sultanlar Ligi’nde normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off eşleşmeleri de belirlenmiş oldu. Buna göre VakıfBank, play-off’ta ligi dördüncü sırada tamamlayan THY ile eşleşti. Sarı-siyahlılar 6 Nisan Çarşamba 19.00’da CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak. VakıfBank ilk mücadelede rakibini 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

VAKIFBANK – KUZEYBORU: 3-1

SALON: VakıfBank Spor Salonu

HAKEMLER: Caner Çildir, Esat Danzili

VAKIFBANK: Cansu Özbay 1, Gabi 16, Zehra Güneş 4, Isabelle Haak 26, Michelle Bartsch-Hackley 1, Kübra Akman 7, Ayça Aykaç (L), Aylin Acar (L), Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu 11, Chiaka Ogbogu 9

KUZEYBORU: Arelya Karasoy 1, Ivana Vanjak 6, Yasemin Yıldırım 4, Alesia Ryhkliuk 11, Annie Mitchem 11, Dikme Gönülkırmaz 4, Dilek Kılık (L), Simay Gazi 1, Ezgi Akyaldız 3, Hande Korkut, Elif Boran 4

SETLER: 22-25, 25-15, 25-13, 25-21

SET SÜRELERİ: 92 dakika (25’, 22’, 21’, 24’)

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı