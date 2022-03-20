Lider VakıfBank, PTT’yi devirerek kazanma serisini sürdürdü

Lider VakıfBank, PTT’yi devirerek kazanma serisini sürdürdü

 VakıfBank, Misli Sultanlar Ligi’ni 24. haftasında PTT’yi ağırladı. Sarı-siyahlılar, rakibini 3-1 yenerek
Ana Sayfa Spor 20 Mart 2022 16 Görüntüleme

Lider VakıfBank, PTT’yi devirerek kazanma serisini sürdürdü

Lider VakıfBank, PTT’yi devirerek kazanma serisini sürdürdü

VakıfBank, Misli Sultanlar Ligi’ni 24. haftasında PTT’yi ağırladı. Sarı-siyahlılar, rakibini 3-1 yenerek liderliğini korudu. VakıfBank’ta, Isabelle Haak 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Gabi ve Zehra Güneş 13, Tuğba Şenoğlu 11 sayı üretti.

Son Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu VakıfBank, Misli Sultanlar Ligi 24. haftasında PTT ile karşı karşıya geldi. Sarı-siyahlılar karşılaşmayı 3-1 kazandı ve ligde liderliğini sürdürdü. Bu zaferle VakıfBank, 24. maçında 22. zaferini elde ederken; ligdeki galibiyet serisini 14 maça çıkarttı.

VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadelenin ilk setini VakıfBank 25-21 kazanırken; ikinci set aynı skorla PTT lehine tamamladı ve durum 1-1’e geldi. Üçüncü sette etkili bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar, Isabelle Haak’ın 10 sayı bulduğu seti 25-16’lık skorla kazanarak yeniden öne geçti. Son sette de ritmini koruyan VakıfBank, 25-17’lik skorla durumu 3-1’e getirerek ligdeki kazanma serisini sürdürdü.

VakıfBank’ta, Isabelle Haak 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Gabi ve Zehra Güneş 13, Tuğba Şenoğlu 11 sayı üretti. Kübra Akman’ın 9 sayıyla tamamladığı karşılaşmada; Meryem Boz 4, Cansu Özbay 2 sayıyla galibiyete katkı verdi.

VakıfBank, sıradaki maçında, Misli Sultanlar Ligi’nde Aydın Büyükşehir Belediyespor’a konuk olacak. Karşılaşma 26 Mart Cumartesi, 14.00’te başlayacak.

VAKIFBANK – PTT: 3-1

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Seçkin Yener, Mehmet Gül,

VAKIFBANK: Kübra Akman 9, Cansu Özbay 2, Gabi 13, Zehra Güneş 13, Isabelle Haak 25, Tuğba Şenoğlu 11, Aylin Acar (L), Buket Gülübay, Meryem Boz 4

PTT: Merve Tanyel 4, İlayda Uçak 8, Emiliya Dimitrova 16, Amanda Campos 8, Bahar Akbay 12, Sıla Çalışkan 4, Simay Kurt (L), Çağla Erdem

SETLER: 25-21, 21-25, 25-16, 25-17

SET SÜRELERİ: 97 dakika(26’, 26’, 22’, 23’)

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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