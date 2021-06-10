Lila Group’un web sitesi yenilendi

Faaliyet gösterdiği kesimlerdeki büyüme gayeleri giderek artan Lila Group, son yıllarda farklılaştırıcı, öncü fikirlerin ışığında hayata geçirdiği eser, proje ve hizmetlerinin yanı sıra yeni yatırımlarına devam ediyor. 80’den fazla ülkeye eserlerini ulaştıran Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan Lila Group, kullanıcı odaklı yenilenen web sitesini takipçilerinin beğenisine sundu.

Kullanıcı tecrübesi odaklı bir dizayna sahip yeni web sitesi, taşınabilir aygıtlarla ve Google ile uyumlu olma özelliğinin yanı sıra yeni bir içerik idare sistemine de sahip hale geldi. Yeni özellikleri ile daha kullanıcı dostu olan; tasarımı ile daha renkli ve dinamik bir platforma dönüşen Lila Group’un yeni web sitesinin, tüm bu yeniliklerle daha sık ziyaret edilecek ve başvurulacak bir adrese dönüşmesi hedefleniyor.

Linkedin, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube mecralarının yanı sıra Lila Group markalarının internet siteleri ile de entegre olan www.lilagroup.com kullanıcı dostu olarak tasarlandı.

Kurumsal İrtibat Müdürü Banu Yaran Kılıç, Lila Group vizyonu doğrultusunda alanında ulusal ve memleketler arası seviyede dikkat çekmeye devam eden kurumun yenilenen web sitesi hakkında şu yorumda bulundu: “Sahip olduğu aktüel yapısıyla kolaylık vadeden yeni web sitemiz ile ana gayemiz müşteri memnuniyetini artırmak. Bu bağlamda site trafiğini ağırlaştırmak, müşteri iştirak oranını yükseltmek, potansiyel nitelikli insan kaynağının dikkatini çekmek ve siteye yeni eklenen ömür içerikleri ile de farklılaşmayı amaçlıyoruz. Genç, dinamik, yenilikçi, inovatif, sürdürülebilir, otomasyonu yüksek, teknolojik, gelişim ve büyüme odaklı bir site amacına ulaştığımızı memnuniyetle söz etmek istiyorum. Yeni marka stratejimiz ve bu doğrultuda yenilenen web sitemizin getirdiği tazelik ve dinamizmle, daima birlikte imza atacağımız kaç muvaffakiyetler temenni ediyorum” dedi.

Üretimini görsel irtibat ve tasarım stüdyosu Moludsgn’in üstlendiği web sitesinin fotoğraflarını Serdar Tanyeli çekti. Sitenin tasarım ve yazılım çalışmaları ise Molu-Fol iş birliğiyle yaklaşık 6 ayda tamamlandı.

Hibya Haber Ajansı