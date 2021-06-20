Lincoln Electric Türkiye’den yeni kaynak eğitim simülatörü

Operatör hareketlerine karşılık olarak kaynak havuzunun görünümünü son derece gerçekçi bir biçimde sağlayan ve gerçek dünyadaki kaynak seslerini simüle edebilen VRTEX 360 Compact; geri çekilebilir örtülü elektrod pensesi, gazaltı, özlü tel ve TIG torcu ile kaynak torçlarının görünümünü, hissini ve hareketini de gerçekçi bir biçimde simüle ediyor. Yeni VRTEX 360 Compact ile sanal kaynak eğitimi gerçek dünyaya yani uygulamalı kaynak eğitimine sıkıntısız bir halde aktarılabiliyor. Kaynak öğrencileri, kaynak eğitmenleri ve sanayi için ülkü olarak geliştirilen simülatör 3 yıllık kesim ve personellik garantisine sahip. VRTEX 360 Compact ve Lincoln Electric Türkiye’nin yenilikçi ürünleri www.askaynak.com.tr adresinden incelenebiliyor.

Lincoln Electric Türkiye’nin güçlü ve son teknolojiye sahip kaynak eğitim simülatörü VRTEX 360 Compact, kaynak hünerini süratli bir formda geliştirirken uygun maliyeti, küçük boyutuyla da dikkat çekiyor. Simülatörün mevcut en gerçekçi ve hassas kaynak dolgusunu oluşturan üstün grafikleri gerçek ses ve hareketlerle inandırıcı bir simülasyon tecrübesi sunuyor. İsteğe bağlı kesme modu bulunan birinci sanal kaynak eğitmeni olma özelliğine de sahip olan VRTEX 360 Compact, öğrencilerin sanal ortamda torçla kesme sürecini deneyimlemelerine imkan sağlıyor. Lincoln Electric Türkiye’nin yeni eğitim simülatörü, torcun kurulumundan kesiti gerçekleştirmeye kadar gerçek dünyadaki tüm kesme uygulamalarını ele alacak formda tasarlanana termal oksigaz kesme özelliği sayesinde kaynak eğitimine değerli katkılar sunuyor. VRTEX 360 Compact, yeni başlayanlar için temel becerilerden profesyoneller için gelişmiş maharetlere kadar farklı seviyelerde tahsili destekliyor. Eğitim ve sanayi ortasındaki maharet eksikliğini doldurmaya yardımcı olan simülatör eğitim müddetiyle arıza oranını azaltarak verimliliği artırıyor ve sanayi şirketlerindeki kaynakçıların marifetlerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Lincoln Electric Türkiye’nin yeni kaynak eğitim simülatörü VRTEX 360 Compact ile ekipmandan, materyalden, sarf gereçlerinden ve güçten tasarruf sağlanabiliyor. Uygun maliyetli ve kompakt bir aygıt olan VRTEX 360 Compact, kaynak eğitiminde gerçek kaynak makinelerinden daha kısa müddette daha verimli sonuçlar alınmasına katkı sunarken gerçek makinelerdeki klasik kaynak eğitimine kıyasla daha fazla kaynakçıya marifet kazandırma ve eğitim verme avantajına sahip. Sanal bükme üzere test sonuçlarını anında gösterirken bir kaynağın başarılı yahut başarısız olmasının nedenlerini de ortaya çıkarabiliyor.

İnançlı bir kaynak ortamı yaratan simülatör plaka tutturma ve hurda atmak için vakit harcamadan tekrar kaynak yapmaya imkan sağlıyor. Bütün bir sınıfın öğretim ve eğitim tecrübesini optimum hale getirmek hedefiyle tasarlanan VRTEX 360 Compact; kask görünümü, puanlama ekranı ve eğitmen görünümleri olmak üzere 3 ekrana sahip. Gereç israfını ve çevresel ayak izinizi en aza indiren, esirgeyici gaz, kaynak elektrotları, kaynak kuponlarından tasarruf sağlayan ve kaynak dumanı giderme sürecine gerek kalmadan çalışmasıyla klasik bir kaynak makinesi, tel besleyici ve bir kaynak dumanı denetim sistemi ile tüketilenden daha az güç tüketiyor. VRTEX 360 Compact ve Lincoln Electric Türkiye’nin yenilikçi ürünleri www.askaynak.com.tr adresinden incelenebiliyor.

Hibya Haber Ajansı