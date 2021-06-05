Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama, 2021 yılı hesap periyodu finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında bağımsız kontrol şirketi olarak atanması konusunda HSY Danışmanlık ve Bağımsız Kontrol A.Ş’nin seçilmesine karar verildiği belirtildi.
Hibya Haber Ajansı
İttifak Holding’ten finansal duran varlık satışıİttifak Holding A.Ş, finansal duran varlık satışı duyurusu yaptı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) y
Link Bilgisayar’da denetçi firma seçimi
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama, 2021 yılı hesap periyodu finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında bağımsız kontrol şirketi olarak atanması konusunda HSY Danışmanlık ve Bağımsız Kontrol A.Ş’nin seçilmesine karar verildiği belirtildi.
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