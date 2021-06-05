Link Bilgisayar’da denetçi firma seçimi

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama, 2021 yılı hesap periyodu finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında bağımsız kontrol şirketi olarak atanması konusunda HSY Danışmanlık ve Bağımsız Kontrol A.Ş’nin seçilmesine karar verildiği belirtildi.

Hibya Haber Ajansı