İttifak Holding’ten finansal duran varlık satışı

İttifak Holding’ten finansal duran varlık satışı

 İttifak Holding A.Ş, finansal duran varlık satışı duyurusu yaptı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) y
Ana Sayfa Teknoloji 5 Haziran 2021 7 Görüntüleme

Link Bilgisayar’da denetçi firma seçimi

Link Bilgisayar’da denetçi firma seçimi

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama, 2021 yılı hesap periyodu finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında bağımsız kontrol şirketi olarak atanması konusunda HSY Danışmanlık ve Bağımsız Kontrol A.Ş’nin seçilmesine karar verildiği belirtildi.
Hibya Haber Ajansı

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