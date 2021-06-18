Lise öğrencisi başarısıyla üniversite öğrencilerini geride bıraktı

Hisar Okulları Yazma Hünerleri Merkezi, Avrupa Yazı Merkezi Derneği (EWCA) ve Ortadoğu/ Kuzey Afrika Yazı Merkezi Derneği (MENAWCA) üyesi olarak bölgedeki üniversiteler yanında yer alan birkaç okuldan biri. Okulun Yazma Marifetleri Merkezi gelişme alanları yaratmak üzere bu kuruluşlarla birlikte çalışmakta. Merkezde yazı hünerlerinin yanı sıra, öğrencilerin akran eğitimi konusunda da birbirlerine yol göstererek tecrübe kazanmaları hedefleniyor. Yazma Maharetleri Merkezi’nde akran eğitmen olarak ikinci yılını tamamlayan Yasmin E. tüm üniversite öğrencilerini geride bırakarak, tek lise öğrencisi olarak bu yıl MENAWCA’nın Üstün Eğitmen mükafatını kazandı. Ödül Türkiye’den bir lise öğrencisine birinci sefer verildi.

Ödül örnek formda hizmet veren ve müelliflik niteliklerine sahip eğitmenlere veriliyor

MENAWCA Yazı Merkezi Üstün Eğitmen Mükafatı; “üniversitelerde, lisansüstü programlarda ve başka okullarda öğrencilere örnek biçimde hizmet veren, tıpkı vakitte müelliflik niteliklerine sahip” eğitmenlere verilmekte. Ödül kriterleri doğrultusunda; yenilikçi ders verme teknikleri, ders kalitesi, çevrimiçi derslerdeki performans, Yazma Maharetleri Merkezi ideolojisinin hakikat uygulanması ve dersin ötesinde Yazma Hünerleri Merkezine katkılar değerlendirilmekte.

Uzaktan eğitim periyodunda akranlarımla empati kurmam ders kalitemi etkiledi

Yasmin E. bu mükafata; öğretmen tekniği, Yazma Hünerleri Merkezi ideolojisine olan hakimiyeti, merkezin ideolojisini çevrimiçi çalışmaya uyarlaması, öz farkındalığı ve üstün çabaları ile aday gösterildi. Yasmin mükafatla ilgili hislerini paylaştı: “Yüz yüze olduğumuzda, derslerimin hiçbirinde neredeyse hiç sorun yaşamadım. Tek uğraşım yazma merkezinin gerçek ideolojisini açıklamaya çalışmaktı. İnternete girdikten sonra işlerin bu türlü devam edeceğini düşündüm lakin herkesin motivasyonu düştü. Okul ve ödevler devam ederken yazarlarımla ilgili problemler fark etmeye başladım. Kimileri sorumluluklarının farkında bile değildi. Kameralarını kapatıyorlardı ve mikrofonlarından tuhaf art plan sesleri duyabiliyordum. Fizikî olarak orada olsalar da zihinsel olarak benimle değildiler. İşin en makûs yanı, yüz yüze olmadığımız için onlar üzerinde hiçbir denetimim yoktu. Fakat bir müddet sonra, onlarla birebir durumda olduğumu onlara göstermem gerektiğini fark ettim. Bu nedenle, her oturuma sıcak bir karşılamayla başladım. Onlara onların öğretmeni olmadığımı ve bu yüzden benimle rahat olabileceklerini hissettirdim. Çok işe yaradı! Bu tecrübe bana öğretmenlikte sabır, müsamaha ve sohbetin büyük bir yer tuttuğunu gösterdi.”

Bu ödül Türkiye’den bir lise öğrencisine birinci defa verildi

Hisar Okulları Yazma Marifetleri Merkezi Koordinatörü Jeffrey Gibbs: “Hisar Okulları olarak, Türkiye’deki birinci ve orta dereceli bir okulda akran eğitmenler tarafından yönetilen birinci Yazma Hünerleri Merkezi’ne mesken sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Merkez, öğrencilere kapısını 2019-2020 eğitim öğretim yılında açtı. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en düzgün lise ve üniversitelerin birçoklarında bulunan yazma hünerleri merkezleri, Avrupa’daki yüksek tahsil kurumlarında da giderek yaygınlaşmakta. Bu merkezlerin ideolojisi, okulumuzun her öğrencinin tam potansiyeline ulaşmasına yardımcı olma gayesiyle birebir örtüşmektedir. Akran eğitimi bu programın ayrılmaz bir modülü ve ödül bu alandaki başarısı nedeniyle Türkiye’den bir lise öğrencisine birinci kere verildi.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı