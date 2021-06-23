Lise Yaz Okulları kayıtları 20 Haziran’da sona eriyor

Sabancı Üniversitesi’nin lise öğrencilerine yönelik tatil devrinde sunduğu Lise Yaz Okulları için 2021 Yaz Periyodu kayıtları 20 Haziran’da tamamlanacak. Öğrenciler eğitim programında en az 2, en fazla 4 farklı ders üzerine eğitim alacak

Sabancı Üniversitesi’nin 28 Haziran – 20 Ağustos 2021 tarihleri ortasında 2 haftalık 3 farklı devirde gerçekleştirilecek Lise Yaz Okulları için kayıtlar 20 Haziran Pazar günü sona erecek. Lise Yaz Okulu’nda öğrenciler, 2 haftalık eğitim programında en az 2 en fazla 4 farklı ders üzerine eğitim alacak. Mühendislik ve tabiat bilimleri, toplumsal bilimler, sanat, idare, muvaffakiyet ve meslek dahil olmak üzere 40’tan fazla üniversite dersi ortasından seçim yapabilecek. Ayrıyeten ferdî gelişim seminerleri ile üniversite tanıtımı etkinlikleriyle farklı alanlarda bilgilenecek.

Lise Yaz Okulu, İngilizce Lisan Okulu ve Uygulamalı Nanoteknoloji Yaz Okulu online eğitimleri ile öğrenciler yaz tatillerinde eğlenceli bir gelişim imkanı yakalarken, üniversite hayatına birinci adımı atmış olacak.

13-16 yaş aralığındaki öğrencilerin başvurabileceği Sabancı Üniversitesi Online İngilizce Lisan Okulu’nda öğrenciler İngilizceyi eğlenceli aktivitelerle öğrenecek. Sabancı Üniversitesi Lisanlar Okulu Öğretim Vazifelileri tarafından verilecek ağır lisan eğitiminde öğrenciler program öncesi düzeylerine nazaran tespit edilmiş online sınıflarda eğitim alacak.

Nanoteknolojiyle ilgili şimdiki gelişmeler ve uygulamalar hakkında bir farkındalık yaratmayı ve gençlerin gelecekteki meslek seçimlerinde yönlendirici olmayı hedefleyen Online Uygulamalı Nanoteknoloji Yaz Okulu’nda ise öğrenciler Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (SUNUM) uzmanlık ve liderliğinden faydalanabilecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı