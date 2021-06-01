Liseli gençler hayallerini baştan yazıyor

İzmir vilayetinden Göztepe Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi’nden “Çok Maksatlı Soğuk Zincir Takip Edici” projesini üreten öğretmen Ercan Kaçmaz ve öğrencileri yapılan kıymetlendirme sonucunda 1’inci seçildi. Kastamonu ili Kastamonu Taşmektep Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi’nden “Akıllı Mandıra” projesiyle katılan öğretmen Muhammet Darıcıoğlu ve öğrencileri 2’nciliği, Sakarya ili İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi’nden “Akıllı Mesken Sistemleri” projesiyle öğretmen Ümit Bülbül ve öğrencileri 3’üncülüğü kazandı. Yarışa katılan 30 projeye 500 TL armağan çeki, birinci 3 projeye bilgisayar, projede vazife alan öğrencilere farklı ölçülerde ikram çekleri verilecek.

“Çok Emelli Soğuk Zincir Takip Edici” projesiyle 1’incilik mükafatı İzmir’e

Hayalini Tasarlayanlar’da 1’inci olan Çok Hedefli Soğuk Zincir Takip Edici projesi ile aşı, ilaç ve besin hususlarının koruma edildiği dolapların istenilen dereceler ortasında kalması emeliyle geliştirilen sistem ile dolap içi sıcaklık kıymetinin taşınabilir bir sistemle takibi sağlanıyor ayrıyeten güç sarfiyatını ve besin hususlarının bozulmasını önlemek gayesiyle dolap kapaklarının açık kalması durumunda sistem ikaz veriyor.

“Akıllı Mandıra” projesiyle 2’ncilik Kastamonu’ya

Kâfi oksijen olmayan ahırlarda artan amonyak ve metan gazının sebep olabildiği verem hastalığını önlemek amacıyla hazırlanan “Akıllı Mandıra” projesi, bu gazların artışını tespit edip ihtar veriyor, otomatik fanları çalıştırıp ortamı havalandırıyor, ısı ve nem oranlarını çiftçinin cep telefonundan görebilmesini sağlanıyor ayrıyeten ahır tabanını otomatik olarak temizleyen bir robotik sistem de projeye entegre edildi. Otomatik kaşınma düzeneği ise hayvanların bu muhtaçlığını da karşılıyor.

“Akıllı Mesken Sistemleri” projesiyle 3’üncülük Sakarya’ya

Konutta olmadığımız vakitlerde meskeni ısıtma, soğutma, aydınlatma üzere gereksinimlerini uzaktan yönetmeyi amaçlıyor ayrıyeten, projenin sunduğu öteki yararlar ortasında atık suların filtrelenme ve dinlendirme süreçlerinden sonra depolanıp bahçe sulamasında, yağmur suyunun depolanıp bahçe ve yeşil alan sulamasında kullanılması sayılabilir.

Tüm bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum vizyonuyla 47 yıldır bilhassa eğitim alanında kapsayıcı ve erişilebilir çalışmalar yürüttüklerini belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Vakfımızın odağına aldığı kümelerden birini de gençler oluşturuyor. Türkiye’de gençlerin güçlenmesine ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine katkı sağlayan projeleri çok önemsiyoruz. Bu kapsamda takviye verdiğimiz ‘Hayalini Tasarlayanlar’ projesi bu sene 4’üncü yılında pandemi şartlarına karşın öğretmen ve öğrencilerin öğrenme azmi sayesinde çok hoş ilerledi. Projenin yeni devrinde arduino kitler ile online olarak proje üretmek için uygulama atölyeleri gerçekleştirildi; uzman ve mentor dayanağı ile öğretmenlerin kapasite gelişimleri desteklendi; eğitimler, webinarlar ve ödüllerle heyecanlı bir süreç sunuldu. Eğitim açısından kuvvetli günlerden geçtiğimiz bu periyotta öğretmenlerin ve öğrencilerin şahsî gelişimlerini destekleyen bu projeye katkı sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

COVID-19 pandemisinde Ulusal Eğitim Bakanlığı onaylı herkese açık çevrimiçi içeriklerle desteklenen projede, öğretmenlere ve öğrencilere, geleceğin teknoloji dünyasında muhtaçlık duyacakları yetkinliklerin kazandırılması hedeflendi. Fiyatsız çevrimiçi ders portalındaki görüntülerle öğretmenler ve öğrenciler donanım, yazılım, tasarım ve proje geliştirme üzere değerli bahislerde kendilerini geliştirme imkanı buldular.

Türkiye’nin her yerinden öğretmenlerin katılabildiği Hayalini Tasarlayanlar Projesi, öğretmen ve öğrencilerin bilgiye erişmelerine ve yaşadıkları problemlere farklı bir bakış açısı geliştirmelerine imkan sağladı. Portalda yer alan çevrimiçi ders görüntüleri; Elektroniğin Temelleri ve Arduino ile Programlama, Algoritmik Düşünme ve Python ile Programlama, Proje İdaresi, Tasarım Prensipleri ve Üç Boyutlu Tasarım bahislerini kapsıyor.

Hibya Haber Ajansı