“Liseli Gençlerden “Kelaynaklar’ı Korumak” İçin Uluslararası Çevre Projesi”

Akademik eğitimin yanı sıra kültürel ve sosyal çalışmalarıyla da adından söz ettiren Bilfen Liseleri, ulusal ve uluslararası pek çok projeye destek vermeye devam ediyor. Bilfen Üsküdar Fen Lisesi öğrencileri Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) da desteğiyle düzenlenen 11- 25 yaş arası öğrencilerin katıldığı “Young Reporters of the Environment (YRE)” Makale Yarışmasına belirledikleri konu üzerinden ortak çalışmalar yaparak çevreye olan duyarlılıklarını ortaya koyuyor.

Bilfen Üsküdar Fen Lisesi öğrencileri bu yıl “Young Reporters of the Environment (YRE)” yarışması kapsamında Fas’taki Lycee Jaafar El Fehri Lisesi ile uluslararası iş birliği yaparak dünyada sadece Türkiye’de (Birecik/Urfa) ve Fas’ta koruma altında bulunan ve sayısı her geçen gün azalan kelaynaklar için farkındalık çalışmaları yaptı. Bilfenli öğrenciler kelaynakların beslenmesine katkıda bulunmak için okul bahçesinde bir yiyecek kermesi düzenlendi. Öğrenciler kermeste hem göçmen kuşların hayatımızdaki gerekliliğine hem de nesli tükenmekte olan kelaynaklara ait bilgiler vererek Lycee Jaafar El Fehri Lisesi ile beraber hazırladıkları poster ve broşürleri arkadaşları ile paylaştı.

Lycee Jaafar El Fehri Lisesi /Fas öğrencileri ile yürütülen projeyle eş zamanlı olarak okullarda, kelaynak kuşlarının yaşam alanları ve koşulları araştırıldı. Konuyla ilgili yine Doğa Derneği görevlisi Mustafa Çulcuoğlu ve Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğretim Görevlisi Dr. Hamdi Mıhçıokur ile röportaj yapan öğrenciler göçmen kuşların göç yolunda karşılaştıkları problemleri öğrendiler. Bilfenli öğrenciler “Onlar için yapacak bir şey var! Hayat paylaşınca güzel!” sloganları ile her öğrencinin bu kelaynakların hayatta kalması ve korunması için katılımını sağladılar. Bu çalışmaların sonucunda hazırladıkları makale ile haziran ayında yapılacak uluslararası yarışmada jüri karşısına çıkacaklar.

