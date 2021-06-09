Liseliler Teknofest’te elektrikli araçlarını yarıştırıyor

Geçtiğimiz yıllarda, pek çok araç ve ekibin katıldığı Memleketler arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, bu sene lise ekiplerinin da iştirakiyle renklenecek. Teknofest 2021 kapsamında yapılacak olan yarışların 31 Ağustos-5 Eylül tarihleri ortasında İstanbul Park F1 pistinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu çerçevede çalışmalarına başlayan gruplar büyük bir heyecanla hazırlıklarını tamamlamaya devam ediyor.

Yarışa katılacak ekipler ortasında, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nin Efficiency Challenge grubu “AAATLAS” da yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yeni kuşak teknoloji şirketi Cerebrum Tech ile sponsorluk muahedesi imzalayan grup kaptanı 10. sınıf öğrencisi Cet Efe Karakaya, “Çıktığımız bu seyahat umut dolu ve heyecan verici, bir o kadar da sıkıntı. Heyecanımızı, umudumuzu ve sevincimizi paylaşıyoruz. Karşımıza çıkan zorluklara karşı ise bir bütün olarak duruyoruz. İstanbul Park F1 pistine kadar ulaşacak olan maceramızın eğlenceli ve son ana kadar büyük bir heyecan içinde geçeceğini düşünüyorum. Bu seyahatte kadro ruhumuz, okulumuzun, öğretmenlerimizin ve Cerebrum Tech’in grubumuza karşı sağlamış olduğu ilgi ve takviye bize değerli bir motivasyon sağlıyor. Fakat en büyük motivasyonumuz otomobilimiz piste çıktığında neler başardığımızı görecek olmamız” derken, grubu pistte temsil edecek araç pilotu 10. Sınıf öğrencisi, Ayşe Ece Kandemir ise, “Takım olarak otomobilimizi yapmak için elimizden gelenin en güzelini yapıyoruz lakin doğal ki pistte sorumluluk bende olacak. Pist üstüne bile bu iş yeniden grup işi. Daima irtibat halinde olmak ve birbirimizi anlamamız çok kıymetli. Kazansak da kaybetsek de her şeyi kadro olarak yapmış olacağız. Alışılmış ki en verimli arabayı yapacağımıza ve başarılı olacağımıza inanıyorum. Grup ruhumuz ve ahengimiz bize her şeyi başarabileceğimizi ispatlar nitelikte. Ben bu hususta grubuma sonuna kadar güveniyorum” dedi.

Bu güçlü ve heyecanlı seyahatte ekibin ana sponsoru olan Cerebrum Tech şirketinin Kurucusu ve İdare Şurası Lideri Dr. R. Fazilet Erkul, “Öncelikle Teknofest’i gençlere ilham vermesi ve yeteneklerini keşfetmeyi sağlaması manasında değerli bir fırsat olarak görüyor ve hayli da başarılı buluyorum. Umarım ilerleyen vakitlerde ülkemizde Teknofest üzere imza teknoloji etkinliklerinin sayısını artırabiliriz. Genç arkadaşlarımız bu türlü bir grup ile bize geldiklerinde, biz de en az onlar kadar heyecanlandık. Projelerine güveniyorlar, hal bu türlü olunca biz de onlara güveniyoruz. Biz Cerebrum Tech’i kurarken ‘gençlere ilham verebilen bir teknoloji şirketi’ olmayı kendimize şiar edindik. Zira, ülkemizdeki genç nüfusun toplam nüfusa oranı 15,6 ve bu oran ile 28 AB ülkesi ortasında birinci sıradayız. Gençler bizler için çok değerli zira dijital dönüşümün içinde olan, teknolojiyi en yeterli bilen onlar. İşte bundan ötürü ülkemizin dijital dönüşüm seyahatinde onların varlığı ve büyük teknoloji ekosistemimize dahil olmaları son derece değerli. Bu yüzden teknoloji seyahatlerinde gençlerimize elimizden geldiğince dayanak vermeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı