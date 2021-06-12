Liseliler yaz okulu ile geleceğe hazırlanacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi liselerin 9’uncu, 10’uncu, 11’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerine yönelik “BİLGİ Lise Yaz Okulu”nu 5-17 Temmuz 2021 tarihlerinde online olarak düzenleyecek. Tasarım ve Mimarlık, Akıllı Teknolojiler, Uygulamalı Mühendislik, Toplumsal Bilimlere Giriş, Hukuk, İrtibat, Dünden Bugüne İktisat, İşletme İdaresinde Yeni Yaklaşımlar üzere yenilikçi ve geleceğin yetkinliklerine yönelik hazırlanan programlar altında verilecek derslerle öğrenciler geleceğe hazırlanacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi, “Okul için değil, ömür için öğrenmeli” mottosuyla lise öğrencileri için “BİLGİ Yaz Okulu”nu hayata geçiriyor. Müracaat süreci 18 Haziran tarihine kadar devam edecek BİLGİ Yaz Okulu kapsamında Tasarım ve Mimarlık, Akıllı Teknolojiler, Uygulamalı Mühendislik, Toplumsal Bilimlere Giriş, Hukuk, İrtibat, Dünden Bugüne İktisat, İşletme İdaresinde Yeni Yaklaşımlar başlıklı programlar düzenlenecek. 5-17 Temmuz 2021 tarih aralığında gerçekleştirilecek online yaz okulunda öğrencilerin süratle değişen dünyada geleceğe hazırlanması, yeni yetkinlikler kazanması, üniversite hayatına geçişte meslek ve meslek belirlemesi üzere hususlarda desteklenmesi amaçlanıyor.

Akıllı teknolojilerden tasarım atölyeleri ve kuantum fiziğine kadar geniş bir yelpazede dersler verilecek

Tasarım ve Mimarlık Yaz Okulu’nda öğrenciler “Tasarımcılar Nasıl Düşünür? Yeni bir Eser ya da Servis Nasıl Geliştirilir?”, “Tasarımda Form ve Fonksiyon İlişkisi”, “Rüyalar Paspasaltı”, “Mimarlık ve Kent”, “Mimari Eğrilerin Disiplinler Ortası Tarihi”, “Olağanüstü Üniversal Bedel: UNESCO Dünya Miras Listesi”, “Akustik: Bir Mimarın Enstrümanı” başlıklı dersleri BİLGİ Mimarlık Fakültesi akademisyenlerinden öğrenecek. Akıllı Teknolojiler Yaz Okulu kapsamında ise “Analog Elektronik”, “Makine Öğrenmesi”, “Python Kodlama”, “Gömülü Sistemler”, “Nanoteknoloji”, “Ses ve İmaj İşleme”, “Sistem Tahlili ve Optimizasyon Teknikleri”, “Yenilenebilir Enerjiler” başlıklı dersler işlenecek.

Uygulamalı Mühendislik Yaz Okulu kapsamında CERN’de yürütülen araştırmalar incelenecek

Geleceğin yetkinlikleri ve hayat uzunluğu öğrenme unsurları gözetilerek hazırlanan ders programı kapsamında öğrenciler “Kuantum Bilgisayarları ve Kuantum Hesaplamaları”, “Parçacık Fiziği ve Kozmosu Kavrayışımız: Atom Altı Parçacıklar”, “CERN’de Yürütülen Araştırmalar”, “Parçacık Hızlandırıcıları ve Algıçları”, “Modern Fiziğin Hayatımızdaki Yüksek Teknoloji Uygulamaları”, “Modern Fizik ve Kuantum Fiziğine Bakış”, “Topolojik Oyunlar”, “Hesapsal Matematik Temeli ve Felsefesi”; “Kimyada Bilgisayar Uygulamaları ve İlaç Tasarım Yöntemleri”, “Yeni Jenerasyon Dizileme Teknolojileri ve Uygulama Alanları”, “Endüstriyel Biyoteknoloji”, “Doku Mühendisliği ve Günümüz Uygulamaları” üzere dersleri alabilecek. Öğrenciler Bağlantı başlıklı yaz okulunda ise “Teknoloji ve Bağlantının Geleceği”, “İklim Krizi”, “Dijital Platformlar ve Diziler” başlıklı programlar altında onlarca farklı ve yenilikçi dersi alma imkanına sahip olacaklar.

Müracaatlar için son tarih 18 Haziran 2021, kayıtlar için ise son tarih 28 Haziran. Lise Yaz Okulu’nu muvaffakiyetle tamamlayan öğrenciler sertifika alma hakkını elde edecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı