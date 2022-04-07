Live To Bloom Wellness II, 15 – 19 Nisan Tarihlerinde Kanyon’da!

İyi yaşam farkındalığını uyandırmak, bilgi vermek ve ilham olmak amacıyla Live to Bloom Wellness II Kanyon’da, 15-19 Nisan tarihlerinde iyi yaşam tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor!
5 gün boyunca devam edecek bu özel etkinlikte Kanyon Etkinlik Alanı ve G Katında yer alacak Mind&Body Room alanında toplam 25 farklı seans gerçekleşecek. Yoga, hamak yogası, ses banyosu, meditasyon, astroloji, Feng Shui, kişisel gelişim, bütünsel sağlık ve fonksiyonel beslenme ile sürdürülebilirlik gibi konularda pek çok seans ve deneyim eş zamanlı gerçekleşecek. Festivalde ayrıca iyi yaşam markalarının da stant alanları yer alacak.
Bütünsel olarak sağlıklı ve iyi olma haline götüren tercihlerin ve yaşam tarzının aktif takibi olan wellness farkındalığını yaratmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlayan dijital medya platformu ve e-ticaret sitesi Livetobloom; 100’den fazla doktor, uzman ve sağlıklı yaşam editörleri aracılığıyla wellness makaleleri, ipuçları, sağlıklı tarifler, haberler ve son trendleri sunmaktadır.
Program:
15.04.2022:
15:00-15:50 Dilara Koçak ile Hep Daha İyiye & Geleceği Besle
16:00-16:50 Origins: Zeyneb Uras ile Shaken to Awaken
18:00- 18:50 Mine Melek ile Air Arts Hammock Yoga
16.04.2022:
13:00-13:50 Aslıhan Gözdem Kaya ile Kendine İyi Bakmanın 5 Adımı
14:00-14:50 Astro Ecem ile Tutulmaların Burcunuza Etkileri
15:00-15:50 Psk. Dr. Feyza Bayraktar ile Gerçek Benliğini Yeniden Keşfetme Yolları
16:00-16:50 Dr.İrem Ergün ile Uzun ve Sağlıklı Bir Yaşam
17:00-17:50 Dr. Gözde Utan ile Beden Dikkatini Arttırmanın İyileştirici Gücü
13:00-13:50 Aslıhan Erakgün ile Air Arts Hammock Yoga Level I
14:00-14:50 Origins: Tuğçe İnam ile Energising Flow
15:00-15:50 Mine Melek ile Air Arts Hammock Yoga Level I
16:00-16:50 Selin Persentili Aral ile Öz Sevgi ve Mutluluk Sanatı
17:00-17:50 Billur Kurt ile Sound Bath: Connect to Your Vibration
18:00-18:50 Mine Melek ile Air Arts Hammock Restorative Yoga
17.04.2022:
14:00-14:50 Astro Ecem & The Sim Co ile 4 Element, Burçlar ve Kristaller
15:00-15:50 Meltem Özertem ile Feng Shui ile Yaşam Alanlarında Dönüşüm
16:00-16:50 Dr. Selin Su Atay ile Çakra Ritüelleri: İçinizdeki Gücü Uyandırın
13:00-13:50 Gülbin Çetindemir ile Air Arts Hammock Restorative Yoga
14:00-14:50 Dilek Gün ile Vinyasa Flow (Level II)
15:00-15:50 Meltem Fakabasmaz ile Aura Cleansing & Balancing Chakra
16:00-16:50 Mine Melek ile Air Arts Hammock Yoga Level I
17:00-17:50 Alara Kazak ile Inner Glow
18:00-18:50 Mine Melek ile Air Arts Hammock Restorative Yoga
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı