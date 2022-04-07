Live To Bloom Wellness II, 15 – 19 Nisan Tarihlerinde Kanyon’da!

İyi yaşam farkındalığını uyandırmak, bilgi vermek ve ilham olmak amacıyla Live to Bloom Wellness II Kanyon’da, 15-19 Nisan tarihlerinde iyi yaşam tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor!

5 gün boyunca devam edecek bu özel etkinlikte Kanyon Etkinlik Alanı ve G Katında yer alacak Mind&Body Room alanında toplam 25 farklı seans gerçekleşecek. Yoga, hamak yogası, ses banyosu, meditasyon, astroloji, Feng Shui, kişisel gelişim, bütünsel sağlık ve fonksiyonel beslenme ile sürdürülebilirlik gibi konularda pek çok seans ve deneyim eş zamanlı gerçekleşecek. Festivalde ayrıca iyi yaşam markalarının da stant alanları yer alacak.

Bütünsel olarak sağlıklı ve iyi olma haline götüren tercihlerin ve yaşam tarzının aktif takibi olan wellness farkındalığını yaratmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlayan dijital medya platformu ve e-ticaret sitesi Livetobloom; 100’den fazla doktor, uzman ve sağlıklı yaşam editörleri aracılığıyla wellness makaleleri, ipuçları, sağlıklı tarifler, haberler ve son trendleri sunmaktadır.



Program:

15.04.2022:

15:00-15:50 Dilara Koçak ile Hep Daha İyiye & Geleceği Besle

16:00-16:50 Origins: Zeyneb Uras ile Shaken to Awaken

18:00- 18:50 Mine Melek ile Air Arts Hammock Yoga

16.04.2022:

13:00-13:50 Aslıhan Gözdem Kaya ile Kendine İyi Bakmanın 5 Adımı

14:00-14:50 Astro Ecem ile Tutulmaların Burcunuza Etkileri

15:00-15:50 Psk. Dr. Feyza Bayraktar ile Gerçek Benliğini Yeniden Keşfetme Yolları

16:00-16:50 Dr.İrem Ergün ile Uzun ve Sağlıklı Bir Yaşam

17:00-17:50 Dr. Gözde Utan ile Beden Dikkatini Arttırmanın İyileştirici Gücü

13:00-13:50 Aslıhan Erakgün ile Air Arts Hammock Yoga Level I

14:00-14:50 Origins: Tuğçe İnam ile Energising Flow

15:00-15:50 Mine Melek ile Air Arts Hammock Yoga Level I

16:00-16:50 Selin Persentili Aral ile Öz Sevgi ve Mutluluk Sanatı

17:00-17:50 Billur Kurt ile Sound Bath: Connect to Your Vibration

18:00-18:50 Mine Melek ile Air Arts Hammock Restorative Yoga

17.04.2022:

14:00-14:50 Astro Ecem & The Sim Co ile 4 Element, Burçlar ve Kristaller

15:00-15:50 Meltem Özertem ile Feng Shui ile Yaşam Alanlarında Dönüşüm

16:00-16:50 Dr. Selin Su Atay ile Çakra Ritüelleri: İçinizdeki Gücü Uyandırın

13:00-13:50 Gülbin Çetindemir ile Air Arts Hammock Restorative Yoga

14:00-14:50 Dilek Gün ile Vinyasa Flow (Level II)

15:00-15:50 Meltem Fakabasmaz ile Aura Cleansing & Balancing Chakra

16:00-16:50 Mine Melek ile Air Arts Hammock Yoga Level I

17:00-17:50 Alara Kazak ile Inner Glow

18:00-18:50 Mine Melek ile Air Arts Hammock Restorative Yoga

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı