Memleket Partisi 8 Mart’ta Sokakta

Memleket Partisi 8 Mart’ta Sokakta

 Memleket Partisi İzmir İl Örgütü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısı ile yeni kurulan Konak İlçe
Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 8 Mart 2022 36 Görüntüleme

LİYAKAT’tan kadınlara özel söyleşi

LİYAKAT’tan kadınlara özel söyleşi

Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT), Dünya Kadınlar Günü haftası için düzenlediği söyleyişide, girişimci kadınları yazar ve şair Jale Demiröğen ile buluşturdu.

Yazar Demiröğen, “Kadınlara tavsiyem, sizler de içinizden gelen işi, tam da içinizden geldiği şekilde yapın. Hayatı güzel kılabilmek için affedin, kendinize ve yaşanmışlıklarınıza şans verin. En değerli zamanın ‘şu an’ olduğunu unutmayın. Size keyif veren deneyimleri, dünyaya duyurun” dedi. LİYAKAT Derneği Başkanı Berkay Eskinazi ise dernek olarak kadınların dünyadaki değişime ayak uydurmaları için çaba gösterdiklerini söyledi. Eskinazi “Çünkü kadınların, yenilikçi fikirleri ile toplumda sürdürülebilir refah, huzur ve mutluluk yaratılmasına katkıda bulunan temsilciler olduğuna inanıyoruz. Hepimizin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun, iyi ki birlikteyiz” diye konuştu. Söyleşinin sonunda LİYAKAT Derneği Başkanı Berkay Eskinazi tarafından Jale Demiröğen’e teşekkür için çiçek ve hediye takdim edildi.

RESİMALTI
1- Jale Demiröğen – Berkay Eskinazi
2- Aylin Akal
3- Nur Çitköylü
4- Seda Tanay
5- Nilgün Tiyanşan
6- Gülçin Güloğlu
7- Nihan Yarkent İnce
8- Oya Özbek Toğulga
9- Serpil Bülbül
10- Filiz Okutan
11- Gizem Çetinkaya

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Van Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili nedeniyle kadınlara yönelik Mevlid programı düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili nedeniyle kadınlara yönelik Mevlid programı düzenledi.