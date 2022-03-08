LİYAKAT’tan kadınlara özel söyleşi

Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT), Dünya Kadınlar Günü haftası için düzenlediği söyleyişide, girişimci kadınları yazar ve şair Jale Demiröğen ile buluşturdu.

Yazar Demiröğen, “Kadınlara tavsiyem, sizler de içinizden gelen işi, tam da içinizden geldiği şekilde yapın. Hayatı güzel kılabilmek için affedin, kendinize ve yaşanmışlıklarınıza şans verin. En değerli zamanın ‘şu an’ olduğunu unutmayın. Size keyif veren deneyimleri, dünyaya duyurun” dedi. LİYAKAT Derneği Başkanı Berkay Eskinazi ise dernek olarak kadınların dünyadaki değişime ayak uydurmaları için çaba gösterdiklerini söyledi. Eskinazi “Çünkü kadınların, yenilikçi fikirleri ile toplumda sürdürülebilir refah, huzur ve mutluluk yaratılmasına katkıda bulunan temsilciler olduğuna inanıyoruz. Hepimizin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun, iyi ki birlikteyiz” diye konuştu. Söyleşinin sonunda LİYAKAT Derneği Başkanı Berkay Eskinazi tarafından Jale Demiröğen’e teşekkür için çiçek ve hediye takdim edildi.

RESİMALTI

1- Jale Demiröğen – Berkay Eskinazi

2- Aylin Akal

3- Nur Çitköylü

4- Seda Tanay

5- Nilgün Tiyanşan

6- Gülçin Güloğlu

7- Nihan Yarkent İnce

8- Oya Özbek Toğulga

9- Serpil Bülbül

10- Filiz Okutan

11- Gizem Çetinkaya

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı