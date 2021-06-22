Logitech’in seçili Webcam’lerinde 30’a varan indirim

Saatler süren yüz yüze toplantılardan, çevrimiçi toplantılara geçiş yaptığımız yeni periyotta bir bilgisayara sahip olmak artık yetmezken, harici bir kamera ve mikrofona olan muhtaçlık da arttı. Logitech ise bu muhtaçlığa karşılık olarak, seçili webcam eserlerinde 30 Haziran’a kadar 30’a varan indirimli fiyat fırsatları sunuyor. Uzaktan çalışma dünyasında başarılı toplantılar geçirmenin sırrı kaliteli ses ve manzara iken Logitech’in kendi alanlarında en yeterli iki web kamerası; Logitech BRIO 4K Stream Edition ve Logitech C922 Pro Stream ile yüksek ses kalitesi çalışanların en büyük kurtarıcıları oluyor.

En gelişmiş kurumsal web kamerası: Logitech BRIO 4K Webcam

Yenilikçi teknolojilerle donatılan Brio, ultra 4K HD görüntü işbirliği mükemmeliyeti için çıtayı yükseltmiştir. Logitech BRIO 4K, gecikmeyi azaltmak için tasarlanan yüksek kare suratı ile canlı görüntü kontakları yapan profesyonellerin tercihi olarak yer alıyor. Ultra HD 4K özelliği, tam HD görüntü çözünürlüğünün 4 kat daha fazla olmasını sağlayarak en ufak yüz mimiklerini dahi net bir formda görüntüye aktarıyor. Parlaklıktaki değişikliklere otomatik ahenk sağlayarak arttan ışık geldiğinde oluşan karanlık imgeyi engelliyor, HDR sayesinde loş ışıkta bile renkleri canlı ve hakikat gösteriyor. Nereden yayın yapılırsa yapılsın, profesyonel bir manzara için Personify tarafından geliştirilen ChromaCam uygulaması sayesinde art planı bulanıklaştırma, kaldırma ya da değiştirme özelliğini kullanıcılarına sunuyor.

Profesyoneller için tasarlanan web kamerası: Logitech C922 HD Webcam

Toplantılarınız için kurulan konferans sistemini ileriye taşıyarakinternet üzerinden adeta gerçek hayattaymış üzere yayın yapılabilmesini sağlayan C922 Webcam, HD kalitede saniyede 30 kare süratte 1080p ya da 60 kare süratte 720p kalitedeki yayınlara ve pürüzsüz ses kaydına imkân tanıyor. Yayın hangi açıdan yapılırsa yapılsın, çift istikametli gürültü engelleyici mikrofonuyla, duraklamaya gerek kalmadan seste oluşabilecek çıtırtıları engelliyor ve görüntüyü kaydediyor. Akıllı hal tanıma özelliğine sahip C922, dinamik art plan yedeklemesiyle, yeşil ekrana gereksinim duyulmadan kullanıcıların art plandan ayrışmasını sağlıyor.

Stereo ses ile Full HD 1080p manzaralı aramalar: Logitech C920 HD Webcam

Bir öteki Logitech webcam olan Logitech C920 modeli de 1080P çözünürlüğe sahip. Logitech C920 15MP kamerasıyla eksiksiz fotoğraflar çekebiliyor. Tıpkı vakitte kendine özel iki stereo mikrofonu bulunan webcam, otomatik olarak ortamdaki zayıf ışığı yükselterek imgeyi net bir biçimde yansıtıyor.

Kampanya kapsamında tavsiye edilen satış fiyatları:

Logitech BRIO 4K Yayıncı Webcam Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 2199 TL

Logitech C922 Profesyonel Yayıncı Webcam Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 1199 TL

Logitech C920 HD Pro Webcam Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 999 TL

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı