Logo Yazılım, eğitime desteğini sürdürüyor

Gebze Atatürk İlkokulu’nda Logo Yazılım katkılarıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı armağanı olarak kütüphane kuruldu.

Türkiye’nin en büyük yerli iş yazılımı şirketi Logo Yazılım, eğitime verdiği destekle Gebze Atatürk İlkokulu’nda kütüphane kurdu. Pedagoglar tarafından özenle seçilen bin adet kitap bağışı yapan Logo Yazalım, kütüphane için gerekli olan tüm gereçleri de sağladı. 30 Mart Çarşamba günü düzenlenen açılış törenine Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu, Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuğrul Tekbulut ve Bütün Çocuklar Bizim Derneği Kurucusu Leyla Tekbulut katıldı.

M. Tuğrul Tekbulut: Gençlerin geleceği için atılan her adım çok önemli

Törendeki konuşmasında gençlerin geleceği için atılan her adımın Gebze’nin yetişmiş insan popülasyonuna büyük katkıda bulunacağını belirten Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuğrul Tekbulut, Logo Yazılım olarak topluma karşı sorumluluklarının farkında olduklarını belirtti.

Tekbulut şunları söyledi: “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme maddelerine önem veriyoruz. Logo olarak çalışanlarımız ve iş ortaklarımızın görüşlerini alarak, kurumsal sosyal sorumluluk önceliklerimizi ‘eğitim, çocuk ve kadın’ olarak belirledik. Türkiye’nin geleceğini yaratacak çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine benzer projelerle destek vermeyi sürdüreceğiz. Bu yıl boyunca Bütün Çocuklar Bizim Derneği ile iki fiziksel kodlama atölyesi, bir bilgisayar laboratuvarı açmayı hedefliyoruz. Sınıf içi robotik kodlama eğitimlerimiz ve Logo robotik kodlama takımına olan desteklerimiz de yıl boyu devam edecek.”

Bütün Çocuklar Bizim Derneği Kurucusu Leyla Tekbulut ise dernek olarak 2015’ten bu yana eğitime destek verdiklerini belirtti. Tekbulut “Dernek çatısı altında 400 gönüllümüz ile bugüne kadar 40 binden fazla çocuğumuzun eğitimlerini destekleyecek projeler yaptık. Logo ekosistemiyle iş birliğimiz neticesinde bugün de Gebze Atatürk İlkokulu’nda kurulan kütüphane vesilesiyle çocuklarımızın eğitimine katkı sunduğumuz için mutluluk duyuyoruz.

Bu yıl Gebze ilçesinde bu kütüphane dışında üç kütüphanenin daha kurulumunu gerçekleştirdik. Kütüphanelerin çocukların okuma alışkanlıklarını geliştirmek, bilgiye ulaşmalarını sağlamak açısından eğitimin olmazsa olmazı olduğuna inanıyoruz. Bu kütüphanelerin Gebze’deki okullarımıza kazandırılmasına imkan sağlayan bağışçılarımıza çocuklar adına çok teşekkür ederiz. ”dedi.

LOGO YAZILIM HAKKINDA

Türkiye’nin en büyük yerli iş yazılımları markası Logo Yazılım, mikro işletmelerden kurumsal büyük işletmelere kadar farklı ölçeklerdeki şirketler için uygulama yazılımı çözümlerini pazara sunuyor. Logo’nun ekosisteminde, 1.300’den fazla çalışan ve 800’den fazla iş ortağıyla, ülke genelinde 5.000 kişi yer alıyor. Ayrıca Logo, 2000 yılında ilk halka açılan bilişim şirketi unvanını aldı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı