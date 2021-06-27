Kontrolmatik’ten yeni iş ilişkisi

Kontrolmatik’ten yeni iş ilişkisi

 Kontrolmatik Teknoloji Güç ve Mühendislik A.Ş, yeni iş alakası bildirimi yaptı. Kamuyu Aydınlatma Platfo
Ana Sayfa Ekonomi 27 Haziran 2021 13 Görüntüleme

Logo Yazılım’da bedelsiz sermaye artırımının tescili

Logo Yazılım’da bedelsiz sermaye artırımının tescili

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş’de bedelsiz sermaye artırımının tescili tamamlandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Kar hissesinden ve iç kaynaklardan karşılanmak üzere şirketimiz sermayesinin 25.000.000 TL’den 100.000.000 TL’ye çıkarılması ve temel kontratın sermaye başlıklı 6. hususunun tadili hususu Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir. Bedelsiz hisse alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 21.06.2021’dir.” denildi.
 

Hibya Haber Ajansı

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