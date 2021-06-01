Logo Yazılım’dan bulut tabanlı İK servisleri

Fiyat idaresi ve temel İK süreçleri dijitalleşiyor: Bordro Yönetimi

Her ay tekrarlı olarak çok vakit alan bordro süreçlerini daha kolay ve süratli gerçekleştirmeyi sağlayan Bordro İdaresi Servisi; yalnızca bordro ve fiyat hesaplama süreçlerini değil birebir vakitte temel insan kaynakları süreçleri olan özlük idaresi, işletmeye özel tertip idaresi, müsaade idaresi, yasal kurum entegrasyonları, esnek raporlama, kolay data transferi üzere özellikleriyle tüm temel İK süreçlerini bir bütün halinde, büsbütün dijital halde yönetiyor ayrıyeten, bordro süreçlerine ait tüm yasal değişikliklere çok süratli ahenk sağlıyor, Toplumsal Güvenlik Kurumu ya da Gelir Yönetimi Başkanlığı üzere yasal kurumlarla ilgili süreçleri kurumlarla entegre halde yürütebiliyor.

Bordro İdaresi Servisi’ne kesintisiz online erişim ile çalışanlar, yöneticiler ve bordro ve İK yöneticileri ve takımları vakitten ve yerden bağımsız süreç yapabilir hale dönüşüyor.

İnsan kaynakları süreçleri tek platformda buluta taşınıyor: Yetenek İdaresi

Günümüz insan kaynakları trendlerine uygun olarak yalnızca patronu ya da çalışanı değil “yeteneği” temel alan “Yetenek İdaresi Servisi”; mevcut iş gücünün verimli idaresi için eğitim idaresi, performans idaresi ve anket idaresi gibi insan kaynakları süreçlerini buluta taşıyor ve tek bir platformdan idaresini sağlıyor. “Yetenek İdaresi Servisi” tahlilinin öne çıkan özelikleri ise; maksat ve yetkinlik odaklı yetenek idaresi, çalışanların öğrenme seyahatini uçtan uca tasarlayabilme, “öğrenme çevikliği” ve öğrenen tertip kültürlerine tam adaptasyon, süreç tabanlı performans idaresi böylelikle işe girdiği andan itibaren çalışanların, şirkette yaşadıkları iç müşteri tecrübesi ve seyahatini maksat ve yetkinlikleri doğrultusunda tasarlamaya imkan sağlıyor.

Bulut üzerinden tablet ve sabit aygıtlarda kolay ve anında kullanım, yazılım ve donanım maliyetinden tasarruf üzere dijital dünyanın tüm imkanlarını işletmelere sunan Logo IK tahlilleri, Logo uzmanlığı ile aktif bilgi güvenliği ve uzman takımlar ile sunulan süratli ve sonuç odaklı dayanak hizmetleriyle de öne çıkıyor.

Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan, bulut tahlillerin işletmelere sağladığı pek çok yarara vurgu yaparak şunları söyledi: “Logo uzmanlığı ve teminatı ile işletmelere sunduğumuz yeni İK tahlillerimiz, başta İK olmak üzere tüm yönetici ve çalışanlar için gereksiz dokümantasyondan kurtulmayı sağlamakla kalmıyor, çalışanlar ortası etkileşimi arttırıyor. Vakit ve yerden bağımsız çalışma imkanı sunarken, çalışan odaklı İK modellerini hayata geçirmeye yardımcı oluyor. Bilgi güvenliği en üst seviyede sağlanırken tıpkı vakitte kullanım kolaylığı sunuluyor” Müşterilere kendi gereksinimlerine en uygun paketi satın almadan evvel fiyatsız deneme ya da demo fırsatı sunduklarını da söyleyen Sertcan, “Bulut tabanlı hizmetlerimizi abonelik modeli çerçevesinde aylık-yıllık kiralama bedeliyle üyelik oluşturarak kullanıma sunuyoruz. Ücretsiz deneme sürümü ile müşterilerimizde servislerimiz hakkında bir ön fikir oluşmasında ve abonelik seçeneklerini değerlendirmelerinde yardımcı oluyoruz. Aylık ve yıllık ödeme modelleri ile müşterilerinin kendi ödeme planını oluşturmasını sağlıyoruz” dedi.

Hibya Haber Ajansı