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Ana Sayfa Ekonomi 26 Haziran 2021 12 Görüntüleme

Lokman Hekim’den hisse geri alımı

Lokman Hekim’den hisse geri alımı

Lokman Tabip Engürüsağ Sıhhat Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş, pay geri alımı yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”18.06.2021 tarihinde Lokman Tabip Engürüsağ Sıhhat Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş hisseleri ile ilgili olarak 8,90 – 8,95 TL fiyat aralığından 30.000 adet alış süreci ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen süreçle birlikte Lokman Tabip Engürüsağ Sıhhat Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş sermayesindeki hisselerimiz 18.06.2021 tarihi itibariyle %0,9688 sonuna ulaşmıştır.”

Hibya Haber Ajansı

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