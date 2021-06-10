Lokman Hekim’den pay geri alımı

Lokman Doktor Engürüsağ Sıhhat Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş, hisse geri alımı yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”02.06.2021 tarihinde Lokman Doktor Engürüsağ Sıhhat Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş hisseleri ile ilgili olarak 15,77 – 15,99 TL fiyat aralığından 20.000 adet alış süreci ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen süreçle birlikte Lokman Doktor Engürüsağ Sıhhat Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş sermayesindeki hisselerimiz 02.06.2021 tarihi itibariyle %0,48 hududuna ulaşmıştır.” denildi.

Hibya Haber Ajansı