LÖSEV 2021 Kurban Bayramı Kampanyasına başladığını duyurdu

LÖSEV 15 yıldır Türkiye’de vekâleten kurban kısmı yaptırıyor ve etini lösemili ve kanserli çocuklar ve ailelerine; gereksinim sahibi yetişkin kanser hastalarına dağıtıyor. LÖSEV bu yıl için vekâleten kurban bağışı fiyatlarını 1.450 TL olarak açıkladı.

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sıhhat ve Eğitim Vakfı 2006 yılından bu yana Türkiye’de, vekâleten kurban kesmekte ve dağıtmaktadır. Kurbanlık vasfına haiz küçükbaş yahut büyükbaş olarak bölümler en çağdaş kesimhanelerde, dini temellere uygun formda Kurban Bayramı’nın bir, iki ve üçüncü günlerinde, adak kurbanları ise arife günü gerçekleşmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın icazet, cevaz ve temellerine uygun gerçekleşen kısımlar LÖSEV yetkilileri, din vazifelisi, veteriner tabip, noter yetkilisi, kalite teminat sorumlusu, kasap ve et sorumlularından oluşan bir takım huzurunda vekâlet veren bağışçıların isimleri tek tek okutularak ve kan akıtılarak gerçekleştirilmektedir.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA 12 AY TAZE ET

Kesilen kurban etinin bir kısmı dinlendirilerek bayram içinde, kalanı ise kesen kurumlara emanet edilerek 12 ay boyunca vakumlanmış ambalajlarda taze et ve et eserleri halinde LÖSEV’e kayıtlı ailelere ulaştırılmaktadır. Tüm Türkiye genelinde sayıları 50.000’e yakın LÖSEV’e kayıtlı ailelerden toplumsal incelemeleri tamamlanan ve gereksinimlerine nazaran sıralanan ailelere yıl içinde nizamlı ve eşit olarak bu bağışlar kuşbaşı, modül et, biftek olarak dağıtılmaktadır. Tekrar tüm yıl boyunca LÖSEV Aileleri bu etlere içerisinde kendilerine özel bakiyeleri olan sırf taze et ve et eserleri alımı yapabilecekleri LÖSEV Et Kart ile de büyük marketlerden erişebilmektedirler.

BAYRAM BAĞIŞLARINIZLA HAYAT VERİYORUZ

LÖSEV’e kayıtlı ailelerin 87’si taban fiyat ve altı gelire sahip iken Vekâleten Kurban Bağışları ile sağlanan et dayanağı tedavi sürecinde protein yüklü beslenmesi gereken Lösemili Çocuklara can olmaktadır. Maddi Bayram Bağışları da LÖSEV’in kalıcı yapıtlarına kaynak olarak 50.000’e yakın Lösemili ve Kanserli Çocuk ve ailesine; yetişkin kanser hastalarına hayat vermektedir. Bu bağışlar ile yurtdışı ilacından ağır bakım tedavisine, maddi gereksinimlerinden konutundaki beyaz eşyalarına, ayakkabısından oyuncağına, bilgisayarından kitabına, eğitim bursundan tatil kampına kadar birçok yol ile her an yanlarında olarak LÖSEV Ailelerine ulaştırılmaktadır. 1990’lı yıllarda lösemide tedavi başarısı 20 civarındayken bugün bireye özel tedaviler, sağlıklı beslenme ve bakımla LÖSEV’in Ankara’daki LÖSANTE Hastanesi’nde tedavi muvaffakiyet oranı 92’lere ulaşmış durumda; istekli ve bağışçılarının dayanakları ile 100’e ulaşmak hedeflenmektedir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı