LÖSEV, İzmir’deki Aileleriyle İftar Yemeği’nde Buluştu!

Zorlu bir tedavi sürecinden geçen çocuklar ve ailelerine yalnız olmadıklarını hissettirmek, onlarla bir arada olarak moral kazanmalarını sağlamak amacıyla Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen iftar yemeklerinin sonuncusu İzmir Ticaret Odası Ev sahipliğinde 1885 Teras Restoran’da gerçekleşti. İzmir’de yaşayan ve bu hastalıkla mücadele eden tüm çocuklar ve ailelerinin davet edildiği iftar yemeğinde LÖSEV Kurucu Başkanı Pediatrik Hematolog Dr. Üstün Ezer ile de bir araya gelen aileler bu keyifli gecede moral buldu. Vali Yardımcısı Sayın Fatih Kızıltoprak ve değerli protokol üyelerinin de katılımı ile gerçekleşen gece LÖSEV aileleri ve gönüllülerinin duygularını ifade ettiği konuşmalarla başladı. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün EZER’in konuşmasının ardından müzik dinletisi, Hacivat Karagöz gösterisi ve pasta töreni ile devam etti. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlik çeşitli animasyon gösterileri ile renkli görüntülerle sonlandı.

FİTRE VE ZEKATLARINIZLA ÖNCE ÇOCUKLAR İYİLEŞSİN

Ramazan ayı boyunca yapılan fitre, fidye bağışları ile kuru gıdadan et ve et ürünlerine kadar birçok gıda desteği ailelerin evlerine kadar gönderiliyor. Ayrıca Zekât bağışları ile sosyal hizmet uzmanlarınca yoksunluğu tespit edilmiş lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerinin banka hesaplarına 12 ay boyunca nakit yardım olarak iletiliyor. Tüm bu desteklerin yanı sıra LÖSEV’in LÖSANTE Hastanesinde ise ihtiyaçlı lösemi ve kanser hastası çocuklara tamamen parasız tedavi sunuluyor. Ramazan Bayramı bağışlarıyla yoğun bakımdan kan ve trombositine, yurtdışı ilaçlarından o ilaçları koyacakları buzdolaplarına kadar Lösemili Çocukların ve ailelerinin tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Sizler de mübarek Ramazan Ayında Türkiye’deki bütün banka şubelerinin bağış ekranlarından, PTT şubelerinden, LÖSEV Ofislerini arayarak ya da ziyaret ederek, tüm faturalı hatlardan 3406’ya BAGIS ya da 1998’e FİTRE yazıp bir SMS göndererek bağışınızı gerçekleştirebilir, bilgi almak için 0312 447 06 60 nolu telden ulaşabilirsiniz. Yine Detaylı bilgiye www.losev.org.tr adresinden ulaşabilir, yardımlarınızı iletebilirsiniz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı