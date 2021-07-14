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Ana Sayfa Ekonomi 14 Temmuz 2021 14 Görüntüleme

Lüks Kadife’den yatırım kararı

Lüks Kadife’den yatırım kararı

Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş, yatırım kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

”Şirketimizin temel ekonomik amaçlarını gerçekleştirebilmesi için üretimde verimlilik artışı sağlanması, maliyet idaresi ve rekabet gücünü artırabilmesi emeliyle yapılan makine parkı yatırımları kapsamında, 1 adet tumbler kurutma makinesi alınmasına karar verilmiştir. (Proforma Fatura Meblağı: 155.000 avro) Kelam konusu yatırım harcamamız ile eserlerimizin kalitesinin geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti ve pazarda rekabet açısından olumlu katkılar sağlayacağı beklentisi ile yatırım teşvik evrakı kapsamında gerçekleştirilecektir.”

Hibya Haber Ajansı

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