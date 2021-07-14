Lüks Kadife’den yatırım kararı

Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş, yatırım kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

”Şirketimizin temel ekonomik amaçlarını gerçekleştirebilmesi için üretimde verimlilik artışı sağlanması, maliyet idaresi ve rekabet gücünü artırabilmesi emeliyle yapılan makine parkı yatırımları kapsamında, 1 adet tumbler kurutma makinesi alınmasına karar verilmiştir. (Proforma Fatura Meblağı: 155.000 avro) Kelam konusu yatırım harcamamız ile eserlerimizin kalitesinin geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti ve pazarda rekabet açısından olumlu katkılar sağlayacağı beklentisi ile yatırım teşvik evrakı kapsamında gerçekleştirilecektir.”

Hibya Haber Ajansı