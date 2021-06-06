Lüleburgaz Belediye tesisleri açıldı

Lüleburgaz Belediyesi’nin tesisleri İçişleri Bakanlığı’nın kademeli olağanlaşma takvimi doğrultusunda kapılarını yine vatandaşlara açtı. Bu kapsamda tesisler saat 08.00 ile 21.00 saatleri ortasında korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara hizmet edecek. Öte yandan Lüleburgaz Belediyesi’nin işletmesi olan Gençlik Parkı ile LYFA’daki kafeterya da belirtilen saatler ortasında vatandaşların hizmetine sunulacak.

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı kademeli olağanlaşma takvimi doğrultusunda tüm Türkiye’de olduğu üzere Lüleburgaz’da da çok sayıda işletme tekrar kapılarını açıyor. Tüm bunlarla birlikte Lüleburgaz Belediyesi’nin tesisleri Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi (LYFA), Lüleburgaz Yıldızları Bayan Akademisi (LYKA), Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet ve Bisiklet Akademisi (LYMBA), Ekin Atölyesi ve Gençlik Parkı Kafeteryası da vatandaşların hizmetine açılacak.

Spor salonları açılıyor

Bu kapsamda LYFA, LYKA, LYMBA ve Ekin Atölyesi’ndeki spor salonları kullanıma açılacak. Ayrıyeten LYKA’da bulunan tenis kortları ve açık alandaki basketbol alanı da sporseverlerin kullanımına sunulacak.

Gençlik Parkı Kafeteryası hizmette

Öte yandan Lüleburgaz Belediyesi’nin bütçe içi işletme modeliyle işlettiği Gençlik Parkı da kapılarını açıyor. Lüleburgaz Belediyesi’nin işleteceği Gençlik Parkı Kafeteryası ile LYFA Kafeterya keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşların hizmetinde olacak. Tesisler sabah 08.00 ile 21.00 saatleri ortasında vatandaşlara hizmet verecek.

Kütüphane yine

Lüleburgaz Belediyesi’nin 2019 yılında hizmete sunduğu ve 2 yıl üzere kısa müddette 5 binden fazla kitaba konut sahipliği yapan LYKA Kütüphane de genelge kapsamında kapılarını açıyor. Uzun müddettir korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle yalnızca kitap alımı ve bağışına açık olan LYKA Kütüphane belirlenen saatler ortasında kitapseverlerin hizmetinde bulunacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı